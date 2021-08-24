廣州「付費自修室」年增120間　學生月花千元只為買學習氣氛？

每當面臨考試，相信大部分學生都會感到壓力大，有人會選擇輕鬆面對，亦有人會「化壓力為動力」溫習。在香港，學生都會在家中、學校、圖書館、自修室甚至咖啡店溫習，廣州的付費自修室卻愈開愈多，月費更攀升至千元。到底付費式的自修室有何特別？它又如何吸引一眾學生付費買一個「安靜空間」呢？



去年上半年，全國的付費自修室數量已突破千間。圖為廣西南寧市一間24小時經營的付費自修室。（中新社）

《信息時報》報道，據華經產業研究院數據，去年上半年，全國付費自修室的數量已突破千間，其中瀋陽以137間位居全國首位，北京、上海、西安有超過80間。廣州的付費自修室亦在一年內增加了兩倍多，從去年上半年的37間，急速增長至今年約120間。

事實上，內地一直都沒有付費自修室，此概念為人所知，有可能是源自於韓劇《請回答 1988》，主角都會去專門用於學習的獨立空間。直至2019年10月，付費自修室開始在內地的社交平台走紅，成為網紅打卡地點，並正式迎來快速發展。

去年上半年，全國付費自修室的數量已突破千間，其中瀋陽以137間位居首位。（華經產業研究院）

付費自修室由排排獨立的人體工學桌椅構成，皆配備有減藍光燈源、獨立充電位、儲物櫃和獨立書架，一個房間大約能容納30人。除此之外，自修室內還設有休息室、茶水間等，提供免費茶水點心。自修室內的消費者以 20歲左右的年輕人居多。付費自修室負責人透露，自習者大多數是出於應試需求，許多自修室機構甚至按照考研、公考、法考、教資等劃分出單獨的學習空間，也有一部分是想要提升自身素質的白領人士。

考試難度和壓力增大，直接助長自修室的需求，加上疫情防控下，圖書館等公共的自修場所停止服務，亦間接為付費自修室提供更大的市場。對於備考生，在一個學習氛圍濃厚的地方更易靜下心學習，因此付費自修室等於花錢買氛圍。

有準備考研的備考生稱，付費自修室每日早上8時剛開門就有人了，很多備考生會坐到晚上11時關門才離開，中午、傍晚會在休息室吃外賣，並透露全職考研人一般消費月卡或季卡，價格在幾百到幾千元（人民幣，下同）不等，「主要由家人支持」。

事實上，付費自修室初時的價格約每日20元，但當下在廣州，有名牌自修室的單日價格已上漲到50元。以在全國有25間分店的付費自修室「去K書」為例，周卡、月卡、季卡分別售價為299元、999元、3568元；在廣州市內有4間分店的「2022自習室」採取無人看管、自助訂位入座模式，其周、月、季卡分別售價為199元、599元、1110元。一些小品牌自修室相對便宜，但單日體驗卡也要30元。

付費自修室經營者透露，開辦自修室的門檻不高，第一步是找到合適地段的空間，100至300平方米不等即可，隨後是裝修、訂做卡位、購買設備，如打印機、檯燈等，投資少則幾萬元，多可達幾十萬元。由於自修室的門檻低，店與店之間的競爭非常激烈，若同一個地區有4、5間自修室就會迎來價格戰，很大機會虧損。