唐禹哲參觀古田會議遺址舉五星旗合影　台網民圍剿痛罵：不要回來

台灣藝人唐禹哲近日在微博發布多張造訪「古田會議」遺址的照片，和同行的人舉五星旗，並在毛澤東雕像前拉紅布條「學黨史、念黨恩、創佳作」，還稱「發自內心感謝老一輩革命家的艱苦奮鬥，才有了現在我們幸福的生活。」



此番言論引發兩岸一波口水戰，大陸網友大讚他「愛國」，台灣網友則湧入他Facebook圍剿痛罵，要他不用回台灣了。



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唐禹哲2015年演台灣偶像劇《莫非，這就是愛情》走紅，之後轉往大陸戲劇圈發展，近日他在微博曬出造訪「古田會議」遺址的照片，他不但舉五星旗合照，更表態「感謝老一輩革命家」，令大陸網友紛紛留言大讚「真的很愛祖國」、「立場不用懷疑」、「愛祖國就是正確的」、「這才是我愛的偶像」、「有幾個敢這樣說話的台灣藝人？我佩服老唐」。

古田會議在中共黨史上具有重要意義，會址在福建省龍岩市古田鎮，原本是一個四合院建築「廖氏宗祠」，毛澤東於1929年在此召開會議，也因此確立建黨、建設軍隊的原則，也確立了自己在紅四軍的領袖地位，該處如今成為重點文物保護單位之一。據了解，近日有傳媒公司發起黨史教育活動，不少年輕藝人如任豪、張思帆等70多人參加，來自台灣的唐禹哲也在其中。

其實，唐禹哲不僅在微博曬出造訪古田會議的照片，他在Facebook、IG也都有發文上傳當地風景照，但刻意省略了他持五星旗合照以及「感謝老一輩革命家」的文字，因此台灣網友起初以為他只是單純到鄉村放鬆心情。之後有台網友翻出他的微博對照，才開始痛罵他「不用回來台灣了」、「舔共仔」、「人民幣很香喔？」、「滾出台灣」等等。

唐禹哲2019年也曾和五星旗合照，發文慶祝「新中國成立70周年」。（微博＠唐禹哲）

台灣親綠媒體三立新聞網則以「怕被消失？唐禹哲手舉『五星旗』高喊：感謝革命家的奮鬥」為標題報道，指大陸官方連日來「大動作肅清」娛樂圈，廣電總局的通知也明白提及「政治立場不正確、與黨和國家離心離德的人員堅決不用」，讓不少藝人相當害怕，暗示唐禹哲是為求自保才趕緊「表忠」。

唐禹哲長年在大陸發展拍戲，他在去年回台灣拍戲時，曾被批評「中國口音怪腔怪調」，讓他感到很沮喪。之後他再赴大陸發展，此次高調表態「愛國」，引發兩岸口水戰，對比先前小S支持台灣奧運「國手」的爭議，或許再次突顯出遊走兩岸的台灣藝人，很容易淪為「兩邊不是人」的處境。