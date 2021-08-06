東京奧運｜聲援小S指稱呼「國手」很正常　陸官媒：網民亂扣帽子

台灣藝人小S因為稱呼中華台北隊「國手」，引發大陸網友圍剿、斥責台獨，雖然5日出面解釋「我不是台獨」，仍飽受各種激烈言論攻擊。不過，隸屬官方的《海峽之聲》發表文章，認為是大陸部分網友「亂扣帽子」加上「民進黨搧風點火」，才使得小S事件被過度放大，演變成對立。
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《海峽之聲》隸屬於中央軍委政治工作部，4日發表文章評論小S事件，認為她稱呼戴資穎等人為「國手」的言論並不是問題，「在對兩岸社會有所了解的人眼裡很稀鬆平常，但在大陸一些不明就裡的網民眼裡就成了不得了的問題」，加上「民進黨挑釁」，事件才被放大扭曲。
《海峽之聲》提醒大陸人民，大家都不是天生就愛黨、愛國、愛社會主義，而是受到家庭、學校和社會環境影響，所以不能要求長期處在不同社會中的台灣人也有一模一樣的想法，「大陸網民在評論兩岸間的事之前，要多多了解紛繁複雜的台灣社會，要學會設身處地、換位思考、理性對待，防止好心辦壞事」。
《海峽之聲》還表示，其實台灣沒有那麼多「台獨」，大陸網友不該動輒扣人帽子，免得像小S事件一樣「讓民進黨見縫插針、挑撥是非」。他們認為小S帶來兩岸情緒碰撞，是交流中難以完全避免的事情，但還是希望因此得到好結果，幫助兩岸民間進一步互相了解。
日前亦有前央視評論員力挺小S：不叫「國手」難道叫「省手」？（點圖了解更多）▼▼▼
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