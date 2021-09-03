內地學生近視率肥胖率均上升　教育部指將加強改進學校體育工作

周五（3日），教育部發布第八次全國學生體質與健康調研結果，顯示學生視力不良和近視率偏高、超重肥胖率上升等情況。對此，教育部指，將加強和改進學校體育、衛生與健康教育工作，提升學生體質健康水平。



教育部指，將加強和改進學校體育、衛生與健康教育工作，提升學生體質健康水平。（中新社）

調研結果顯示，各年齡組男女生身高、體重、胸圍指標均繼續呈現上升趨勢。其中體重方面，與2014年相比，2019年全國7—9歲、10—12歲、13—15歲、16—18歲、19—22歲男生體重增加0.61 kg、1.73 kg、2.52 kg、2.52 kg和2.86 kg；各年齡組女生體重增加0.70 kg、1.64 kg、2.28 kg、1.99 kg和1.67 kg。

教育部認為，今次調研結果所反映出的學生體質與健康狀況是亟待解決的問題。要全面加強和改進學校體育工作，強化體育課和課外鍛煉，督促指導中小學校每節課間安排學生走出教室適量活動和放鬆。把體育工作及其效果作為高校辦學評價的重要指標。要落實學校衛生與健康教育政策要求，全面提升學生健康意識和能力，養成健康生活方式。

圖為河北內丘縣西關小學學生在大課間練習跳繩。（新華社）

教育部指，要持續綜合防控兒童青少年近視，開展減輕學生學業負擔、強化戶外活動和體育鍛煉、科學規範使用電子產品等八個專項行動，持續降低兒童青少年近視率。要實施全國健康學校建設計劃，把每一所學校建設成為有效促進學生健康的機構。

此外，教育部官方網站亦於3日公布教育部等五部門發布的《關於全面加強和改進新時代學校衛生與健康教育工作的意見》（以下簡稱《意見》），要求嚴格落實眼保健操、課間操制度，提倡中小學生到校後先進行20分鐘左右的身體活動。保障學生每天校內、校外各1個小時體育活動時間。

《意見》還要求強化心理健康教育，培育學生積極心理品質，保持樂觀向上心態，引導學生樹立健康理念，自覺維護心理健康，掌握正確應對學業、人際關係等方面不良情緒和心理壓力的技能，做到自尊自信、理性平和。加大學校心理健康人才隊伍建設，2022年配備專（兼）職心理健康工作人員的中小學校比例達到80%，2030年達到90%。