北京環球影城即將開園　功夫熊貓等七大主題景區逐個睇

北京環球度假區將於本月20日正式開園，園區由環球影城主題公園、2間度假酒店，以及北京環球城市大道組成。

內媒《看看新聞》記者實地走訪園區，帶你第一視角打卡北京環球影城的7大主題景區——「功夫熊貓蓋世之地」、「變形金剛基地」、「小黃人樂園」、「哈利．波特的魔法世界」、「侏羅紀世界努布拉島」、「好萊塢」和「未來水世界」。



▼ 點擊圖輯與主持人一同遊覽七大主題園區

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據悉，根據北京環球影城公布的價格表，淡季日門票418元（人民幣．下同）、平季日門票528元、旺季日門票638元、特定日門票748元，特定日涵蓋部分內地法定節假日、大部分暑期日期。

亞洲另外兩個環球影城位於大阪、新加坡，淡季日門票分別約合475元、389元，北京介於兩者之間，但北京環球影城佔地面積是新加坡的6倍之多、大阪的2倍多。美國洛杉磯和奧蘭多的兩間環球影城單日票價則高達千元。

北京環球度假區將於9月20日正式開園。（新華社）

此外，與上海迪士尼目前的票價相比，北京環球影城「略勝一籌」，四檔門票分別高出19元、29元、39元和49元。不過今年7月上旬，上海迪士尼宣布自2022年1月9日起，上海迪士尼度假區四檔門票價格分別上調至435元、545元、659元、769元。北京環球影城的票價全線四檔均低於上海迪士尼樂園將會啟用的新定價。

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