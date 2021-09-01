北京環球影城交通便利、餐飲價高？　參與內測人員比較亞洲三園區

備受矚目的北京環球度假區近日面向合作夥伴、員工及家人開啟壓力內測，相關話題的熱度在媒體中亦不斷攀升。為了揭開它的「神秘面紗」，《香港01》訪問了上周日（29日）參加內測的劉小姐和王小姐，二人就園區外部交通、內部設施、防疫限制、與新加坡及日本園區的差異等方面進行了詳細回答。



據了解，北京環球度假區早於8月20日就開啟了壓力內測，由於僅面向員工贈送門票，大量想成為「第一批遊客」的公眾一票難求，甚至還有人藉此時機，倒賣「黃牛」票而被警方行拘的事件發生。有媒體報道稱，9月1日後，北京環球度假區將面向定向受邀的客人開啟試運營，並於9月20日正式開園。

北京「環球度假區」地鐵站，是兩條地鐵的交匯站。（北京地鐵）

交通方便，但較為偏遠

8月29日，受贈內測門票的劉小姐，早上七點半由其位於房山區的住所出發，前往40公里外的環球度假區，她表示當日交通頗為暢順，搭乘的士一小時內就順利抵埗。她又舉例，若由其位於西城區的公司乘地鐵出發，無需換乘線路，亦要耗時80分鐘左右才會到達。劉小姐坦言，北京環球度假區的交通方便，但地理位置卻較為偏遠。

公開資料顯示，北京環球度假區位於通州區東六環附近，「環球度假區」地鐵站是北京地鐵八通線及7號線的尾站。此外，據Google地圖顯示，北京環球度假區距離北京市著名景點天安門的距離為23公里、距首都機場28公里、距圓明園則有41公里。

至於景區內部方面，有「功夫熊貓蓋世之地」、「變形金剛基地」、「小黃人樂園」、「哈利·波特的魔法世界」、「侏羅紀世界努布拉島」、「好萊塢」和「未來水世界」等七大景區，而各個景區都為遊客呈現知名電影故事和角色，並配有游樂設施、娛樂表演、特色商店和餐飲。

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參與內測人數多，景區防疫措施到位

劉小姐進一步介紹指，每位員工被受贈了5張門票，她們一行人於當日體驗了園區內大部分項目，在她看來，「哈利·波特的魔法世界」景區最受遊人歡迎。但最令她印象深刻的則是園區內一項以電影《馴龍記》為主題的表演，「是中國特殊的板塊，至少是北京獨有。」

對於園區內的人數、排隊時長等方面，劉小姐稱，因為是選擇周末參與內測，園區內人員眾多，基本上每個項目都需要排隊，排隊時長則介乎30分鐘至兩個小時之間，「據說工作日去，排隊時長會大大減少。」據內地傳媒報道，北京環球度假區每日控制遊客上限一萬人，那麼疫情期間園區的防疫限制又如何？劉小姐說，園區內防疫措施做得很到位，基本上每個項目都需要掃描「健康碼」才可進行體驗，且景區內設有多處「一米線」標識、探熱設備，及配備免洗消毒液，員工也會提醒遊客佩戴好口罩。

另外，景區內的餐飲價格亦備受關注。在景區內享用午餐的劉小姐稱，雞絲拌麵與湯麵的味道不錯，但價錢稍貴，在享受員工折扣後，三碗麵的價錢合共低於200元（人民幣，下同）；而在「哈利·波特的魔法世界」景區售賣的黃油啤酒較受有人歡迎、味道亦可口，折後價為50元一杯。

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與日本、新加坡景區相較，北京景區有何優點？

值得關注的是，北京環球度假區作為亞洲第三間環球主題樂園及度假區，與日本環球影城、新加坡環球影城相比有何優點抑或是需要改進之處呢？曾分別去過上述三地的劉小姐認為，內測並不代表最終結果，北京環球度假區的建設尚未成熟，且與日本、新加坡景區相比，面積並沒有想象中那麼大，「在北京景區也未見到以馬達加斯加為主題的景區。」

而相較迪士尼主題樂園，劉小姐說，迪士尼的設計顯然更加夢幻、更受女生歡迎，「相比之下環球的設計沒有很夢幻」，但項目的體驗感方面，環球則優於迪士尼。「不過初期階段相信環球會做的更成熟，更完美。」

此外，曾工作於上海迪士尼度假區、即將入職北京環球度假區的王小姐坦言，迪士尼的花車巡演、演職人員服裝、演出方陣等方面都做得較為成熟。

據《騰訊新聞》消息，北京環球度假區目前開放的環球影城主題公園是第一期項目，二期為中國主題公園，計劃引進西遊記等中國經典主題；第三期則將建設水上樂園。二期、三期項目建成時間或尚需十年，建成之後，北京環球影城有望成為世界最大的環球影城，三期全部投入使用後，環球影城年均客流有望突破3000萬人次。