北京環球影城門票418元起平過大阪　與上海迪士尼邊個更實惠？

佔地120公頃面積的北京環球度假區將於9月20日開幕，屆時將成為全球最大環球影城，其9月1日公布指定單日門票將分為淡季日、平季日、旺季日、特定日子，票價範圍418元至748元（人民幣．下同）。

亞洲另外兩個環球影城位於大阪、新加坡，淡季日門票分別約合475元、389元，北京介於兩者之間。而北京環球影城佔地面積是新加坡的6倍之多、大阪的2倍多，票價算合理。與國內另一間大型樂園「上海迪士尼」相比，環球影城票價又有無優勢呢？



根據北京環球影城公布的價格表，淡季日門票418元、平季日門票528元、旺季日門票638元、特定日門票748元，特定日涵蓋部分中國法定節假日、大部分暑期日期。與亞洲其他園區相比，北京環球影城價格顯得較有優勢，而美國洛杉磯和奧蘭多的兩間環球影城單日票價更高達千元。

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與上海迪士尼目前的票價相比，北京環球影城「略勝一籌」，四檔門票分別高出19元、29元、39元和49元。不過今年7月上旬，上海迪士尼宣布自2022年1月9日起，上海迪士尼度假區四檔門票價格分別上調至435元、545元、659元、769元。北京環球影城的票價全線四檔均低於上海迪士尼樂園將會啟用的新定價。

那麼，一張北京環球度假區門票的背後究竟是甚麼？根據《新京報》報道，有業內人士指出，北京環球度假區的吸引力和獨特性，恰恰就在於依託環球在電影娛樂行業的強大資源以及在主題公園方面的成熟經驗，由眾多世界知名電影大師親自參與並且共同打造，真實還原電影場景，為遊客提供新穎的沉浸式體驗。

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此外，七大主題景區還投入了大量的電影特效技術，融入IP角色以及電影情節。北京環球度假區七大景區為「功夫熊貓蓋世之地」、「變形金剛基地」、「小黃人樂園」、「哈利·波特的魔法世界」、「侏羅紀世界努布拉島」、「好萊塢」和「未來水世界」。各個景區都為遊客呈現知名電影故事和角色，並配有游樂設施、娛樂表演、特色商店和餐飲。其中，「變形金剛基地主題景區」、「功夫熊貓蓋世之地」是全球首創。

不過，北京環球影城未開幕就引起一堆爭議，諸如內部測試資格被炒賣到四五千元，景區內部分餐飲被指價格過高等，例如一個漢堡168元、一杯奶昔98元，餐點價格較上海迪士尼為高。