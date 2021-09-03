京東禁售動森、FIFA等87款遊戲　網民侃：把國足能力調的太低了？

內地知名購物網站京東周四（2日）發布關於禁售遊戲公告，顯示《動物森友會》、《超級馬里奧製造2》、《FIFA 21》等87款遊戲被禁售。



公告表示，為了規範網絡遊戲經營秩序、維護健康和諧的網絡文化環境，根據《中華人民共和國治安管理處理法》、《中華人民共和國刑法》、《全國人民代表大會常務委員會關於維護互聯網安全的決定》、《網絡遊戲管理暫行辦法》、《出版管理條例》、《網絡遊戲管理暫行辦法》文化部令第49號規定，未經審批備案的遊戲不得在京東商城出售。

同時，遊戲中不得含有違反憲法確定的基本原則的；危害國家統一、主權和領土完整的；洩露國家秘密、危害國家安全或者損害國家榮譽和利益的；煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結，或者侵害民族風俗、習慣的；宣揚邪教、迷信的；散佈謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩定的；宣揚淫穢、色情、賭博、暴力，或者教唆犯罪的；侮辱、誹謗他人，侵害他人合法權益的；違背社會公德的；有法律、行政法規和國家規定禁止的其他內容的內容。

根據京東公佈的名單，被禁售的遊戲多達87款，包括《動物森友會》、《使命召喚》系列、《GTA》系列、《碧血狂殺2》、《超級馬里奧製造2》、《FIFA 21》、《PES2019》、《幽靈行動》等。

公告沒有詳細言明遊戲各自被禁原因，網民則議論紛紛，「足球遊戲違反了什麼？把國足能力調的太低了？」、「FIFA裏中國地圖不完整」、「教培被一刀切了，遊戲步後塵」、「好日子還在後面呢」、「前段時間還戲謔調侃未成年人，結果鐵拳隨後就打到自己頭上」、「有能力就電腦也別賣了，系統都是外國的，給你安裝個間諜罪，從此改行吧」。