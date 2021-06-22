安徽法院拍賣《遊戲王》青眼白龍金卡　競價突破8700萬元後急叫停

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-22 12:51

安徽滁州市中級法院周一（21日）臨時中止「20周年紀念版青眼白龍」金卡的司法拍賣，理由是「競拍價格嚴重不符，可能存在惡意炒作與競價行為」。 該張金卡的起拍價僅為80元（人民幣．下同），卻在經過2000多輪競買後，價格暴漲100萬倍，中止前已突破8700萬元。

據介紹，日本知名動漫畫《遊戲王》衍生的集換卡牌遊戲「遊戲王OCG」，在世界各地都大受歡迎，甚至獲健力士認證為全世界最暢銷的集換卡牌遊戲。至於「青眼白龍」是遊戲王卡牌中的一張怪獸卡，在遊戲王的設定中，青眼白龍卡牌是全世界只有4張的超級稀有卡。為紀念「遊戲王OCG」推出20周年，官方在2019年特意推出青眼白龍金卡，由純金製作而成，當時官方定價20萬日元，全球限量500套。

為紀念「遊戲王OCG」推出20周年，官方在2019年特意推出青眼白龍金卡。（微博）

《南方都市報》報道，金卡估值為20萬元到30萬元之間，進行公開拍賣後引來內地網民超過60多萬次的點擊，成為近幾年來網絡拍賣平台上最熱門的一次。報道又引述圈內玩家稱，金片的起拍價僅80元，評估價亦只有100元，原因是金卡缺少非常關鍵的證書，不能辨別真偽，所以只能當做普通卡牌來評估估價。

不過按照標的調查情況表顯示，涉事金卡是刑事案件扣押財產，使用年限不明，長久未使用，無任何配件及說明書，並且「品牌真偽不詳，僅供參考，以實地看樣為準」。對於原主人的情況，《北京青年報》稱金卡所屬的法院執行裁定書中，還包含鍍金鑲鑽遊戲手柄、限量款遊戲機等大量珍貴遊戲裝備。

裁定書指，原主人是現年27歲的男子張某杰，長期在滁州某存量房資金托管崗位工作。張某杰年僅21歲時就開始利用填寫托管協議、開具資金托管憑證和收取買房托管資金等職務便利，收取托管資金不入賬，直接將錢款據為己有。張某傑偽造收款事實，利用單位賬戶中公款支付其個人買房費用、虛構買房事實騙取單位公款等方式，多次貪污存量房托管資金。經審計查明，張某傑共計侵吞6993.25萬元。