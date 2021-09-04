直播間賣2分錢貨品卻索運費999元　王思聰前女友「雪梨」道歉退款

王思聰前女友、網紅雪梨（本名朱宸慧）日前舉辦粉絲節，然而來自河北石家莊的劉先生表示，他在雪梨的直播間進行秒殺搶購，成功搶得共2分錢（人民幣．下同）的電動牙刷和枕頭，然而下單後後卻發現運費竟然高達999元。

事後，雪梨被批評欺騙消費者，公司的回應及解釋亦顯得矛盾處處。她周五（3日）終發聲明指，涉事商品屬限購機制，現正退款，又向受到影響的粉絲真誠道歉。



雪梨於上月26日舉行粉絲節，直播觀看量達到6400萬，銷售額突破10.45億。為活躍人氣，雪梨直播間當日多次上架低價秒殺活動，劉先生正是通過秒殺搶到電動牙刷和枕頭，兩者價格分別僅為1分錢。然而他一看訂單卻有點傻眼，因兩份小東西的運費竟高達999元。

劉先生之後聯繫了客服，對方先是稱他所在的地區為不發貨地區，隨後又指郵費999元的訂單是無法安排發貨的，消費者如需要商品要支付郵費才能正常安排發貨。對此，劉先生認為，其所在的石家莊是省會城市，並非偏遠地區，質疑該運費實在太離譜。而在黑貓投訴平台可見，高昂運費一事已經引起集體投訴，多名網民表示，包括北京、上海、廣州在內的多個地區也被要求支付999元運費。

周四（2日），由雪梨擔任董事長的杭州宸帆電子商務公司工作人員稱，上述活動是限時秒殺，如果搶完，運費就會顯示為999元。不過這被質疑是糊弄消費者，因商品被秒殺完理應會下架。對此工作人員又解釋稱，運費之所以為999元是因部分地區不支持發貨，而省會城市是支持發貨的，但是這說法同樣又與來自省會城市的劉先生情況不符。

另外，「雪梨直播售後小助理」在網民評論下稱，在收貨確認後，消費者可申請退運費，劉先生將截圖發給雪梨店鋪客服後，訂單才被修改為「包郵」。

至周五，雪梨終於通過認證微博發布聲明稱，事發當晚共準備了70萬份1分錢秒殺品，於直播中已悉數秒殺完畢，杭州互聯網公證處公證員全程記錄。之所以出現999元郵費，是因每位用戶限購1份，當同一用戶同時拍下2份，後台會觸發默認的999元運費機制；涉及此情況的用戶一共有174位，已經退款171位，客服團隊會繼續保持溝通，為客戶合法妥善解決。

聲明還稱，限購的初衷是為了使更多人能夠享受到粉絲節福利，她向受到影響的粉絲朋友真誠道歉，並強調雪梨直播間將完善後台設置功能、彌補漏洞，強化客服人員的業務能力，對相關責任人進行處理。