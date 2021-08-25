河南22歲網紅穿越青海可可西里無人區遇難　直播時慘叫畫面變全黑

21日（上周六），河南一名22歲女直播主在徒步穿越青海可可西里無人區的途中遇難。事發時該直播主像往常一樣進行直播，當她剛說完要把車子推到路上去時，隨後就聽到一聲淒厲慘叫，鏡頭經過幾番翻轉後變成全黑。



今年5月1日，女直播主「河南美美」開始在抖音上發布徒步旅行影片，她表示「一人一車兩狗，車是手拉太陽能房車，全程吃住在房車裡，希望感受不一樣的旅途快樂和艱辛」。她的計劃是徒步前往青藏線穿越可可西里無人區，整體路線為「格爾木市-可可西里-拉薩」。

至6月10日，美美進入可可西里無人區，其間她一直發布短片。然而直到8月21日，當日的直播畫面出現異常，影片顯示當天上午7點44分左右，她正往路上推車，突然發出一聲尖叫，直播畫面也變成全黑，10分鐘左右，直播關閉。

美美的朋友王女士同為青藏線徒步旅行者，她向內媒《新京報》表示，美美出事的路段距離格爾木市約450公里，當時她距離美美不太遠，所以在當日下午趕到事發現場。

根據王女士描述，美美出事是因為那輛手拉太陽能房車，「應該是她在拉手刹時，不小心碰到啟動了，車子往前走把美美帶倒，將她捲入車底，正好是在一個坡上，美美被卡在了車下，最後窒息」。

王女士稱，當日上午9點半至10點左右，民警趕到現場時，美美已經失去生命體徵，最終警方以「意外事故」進行定案。

可可西里卓乃湖區域的一群藏羚羊。（新華社）

去年格爾木市再頒「謝客令」

可可西里自然保護區位於青藏高原唐古拉山和昆崙山之間，是世界第三大無人區，也是中國四大無人區之一。可可西里地區氣候嚴酷，自然條件惡劣，年平均氣溫-4.4℃～10℃，最低氣溫-46℃，人類無法長期居住，故也被稱為「世界第三極」，「生命的禁區」。該區此前連續發生多宗失聯甚至死亡事件後，有關部門去年再頒「謝客令」予以應對。

去年9月，格爾木市公安局曾發布一則《關於禁止從格爾木前往玉樹州可可西里自然保護區開展旅遊、探險、非法穿越等活動的通告》。通告稱，禁止一切社會團體或個人隨意從格爾木前往玉樹州可可西里自然保護區開展旅遊、探險、非法穿越等活動。