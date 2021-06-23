台灣老牌演員「淪落」直播帶貨？　陸星單場賺3百萬極吸引

撰文： 蔡苡柔 最後更新日期： 2021-06-23 21:00

日前，在兩岸都有高知名度的台灣演員張晨光在直播間因網友惡評而落淚，引發許多討論。對於資深演員（大陸或稱老戲骨）上直播間帶貨一事以及網友對於「演員應該好好演戲」的評論都引發許多討論。 近年，明星開直播拉近與粉絲的距離、上直播間帶貨已經成為常態，有時候不一定比經驗老到的直播主或是網紅還有優勢，也會面對「自降身價」的質疑，資深演員進直播間帶貨也引發討論。

張晨光時常在電視劇中扮演主角的爸爸，在兩岸都有高知名度。（微博@電視劇流金歲月）

2020年因疫情原因，許多劇組或演唱會等活動暫停，許多藝人或開直播跟粉絲分享日常生活，或也加入直播帶貨的行列，但是對於直播間的網友惡評和直播生態也出現許多不適應，對於是「淪落」到進直播間，還是為了「賺錢」而進直播間，明星加入充滿利潤和商機的「直播帶貨」也面臨大眾的審視。

潘嘎之交

此次張晨光在直播間落淚，中國大陸網友評價兩極，有人認為演員的職業不應該去直播帶貨是自降身價，也有人提到現在許多明星帶貨或代言都無視推薦品質好壞，凸顯出越來越多明星和藝人加入直播帶貨的現象。

而在台灣，則是有藝人跳出來為其抱不平並強調中國大陸直播「很好賺」。如台灣主持人利菁就提到，大陸明星直播價格高，就她所知單場直播高達300萬人民幣，過去剛到北京發展她也開始直播賣貨，也曾被批評是「重操舊業」，但她轉念一想她也曾是購物台的購物女王不應該難過。此外，已經在淘寶直播發展多個月的寇乃馨也認為這是「踏上時代趨勢」的一種表現。

明星或老牌藝人湧入直播間，最有趣的是日前在網路爆火的流行語「潘嘎之交」。被做成各種的短片、梗圖大肆討論。起因是《小兵張嘎》中嘎子的飾演者謝孟偉已經在直播界耕耘一段時日，擁有一票忠實的粉絲「嘎家軍」，但他卻因為賣假酒引發公眾批評，而資深演員潘長江在與他的直播間對他「曉以大義」：強調「網上的東西都是虛擬的，我怕你把握不住啊孩子，因為這裏水很深」。

潘長江的一番談話讓嘎子痛哭並表示要「找回初心」，但不久網友就發現潘長江也在直播賣酒，「潘嘎之交」也成為調侃資深前輩假意勸告年輕人，用以取得行業競爭有利地位的一個説法，同義詞還有「潘承嘎業」、「潘裏潘氣」等。

但從這樣的網路流行詞流行，其實不難發現老牌藝人、演員進入直播間是一種趨勢，越來越多的人擠進直播間。不過，雖然藝人自帶流量但比起專職帶貨的主播如李佳琦、薇婭等他們在直播間常常無法快速簡單的介紹產品，產生「水土不服」的現象，此外也有網友提到明星與網紅的界線越來越不明，而「明星網紅化」、「網紅明星化」是該探討的問題還是「流量時代」下發展的必然?也有許多討論。

其實現代許多職業走入社羣媒體「擁抱流量」也並非新鮮事。教授、律師上抖音科普知識或作家開微信公眾號開放打賞、甚至推出線上課程，都越來越常見。在B站有大量粉絲的華中師範大學文學院教授戴建業就是2018在抖音以講述古詩詞的短視頻紅的，即使他並未「直接帶貨」但是他在社羣媒體上分享古人詩詞也曾引發網友批評「為了賺錢自降身價」「沒有教授的格調」等，顯見「玩社羣媒體」、「透過社羣粉絲賺錢」仍有部分人存有偏見。

誰更適合帶貨?

而在流量時代，關注度就是商機。台灣跨性別網紅罔腰因稱懷孕一事引發風波，而後他的前男友菠蘿被網友翻出在其罔腰變性時對她不離不棄，本身就是直播主的他也收穫高關注，他獨特的説話方式和真性情也吸引不少粉絲，對他的直播產生助益。

此外，因緋聞而聲望大跌的李小璐也曾進直播間帶貨，許多網友衝進直播間批評她，但也引發高關注度和銷量。最近，王思聰與網紅孫一寧的風波正好在輿論浪尖上，許多網友也要求孫一寧分享保養品並表示想看她「帶貨」，希望能衝進直播間給她打賞表態支持。

孫一寧以姣好的面貌吸引直播時的直率風格吸引粉絲。（微博@騎着蝸牛的馬鈴薯）

許多人在這次張晨光的事件中更「陰謀論」提到，張晨光在落淚後銷量和話題度都上來了，因此有網友質疑是刻意炒作，也凸顯流量時代需要的就是話題。而如何將「流量」變現則各憑本事。

而近年短視頻帶貨也後勢看漲，不同於直播帶貨強調的互動性和「搶物品」的即時性，短視頻平台透過沖突感強的短劇或者是強而有震撼力的簡短推薦也在瓜分市場，直播帶貨的樣貌、形式和人選也瞬息萬變，凸顯電商和社羣的蓬勃發展和廣大商機。