內地多市新生入學資格設房產面積門檻　為何以60平方米為標準？

山東菏澤市第一實驗小學今年8月開放網上報名時，校方以房產「套內面積不足60平（約645呎）」為由拒絕部分學生的入學申請，該校隨即被質疑是「嫌貧愛富」，並引起外界熱議。



實際上，在菏澤市之前，近年來內地多市已將入學資格和房產面積掛鉤，以此打擊短期炒買炒賣學區房，並招致不少爭議。



山東菏澤市第一實驗小學因招生條件與房產面積掛鉤引起熱議。（資料圖片）

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據早前報道，菏澤市100多位購買了小戶型房子的家長們組成維權微信群，不滿校方以房產「套內面積不足60平方米」為由拒絕其孩子的入學申請。家長質疑校方招生簡章中並未提到套內面積需要大於60平的要求，惟校方解釋稱，這一細則早在2019年在當地媒體上刊登。

事件持續發酵，家長擔心孩子無法入學，輿論亦質疑相關政策太過武斷。及至9月3日晚上，菏澤市教育局回應稱，菏澤市第一實驗小學學區內適齡兒童的入學問題已全部得到解決。

為何入學資格和房產面積掛鉤？菏澤市第一實驗小學負責人表示，由於近幾年城市發展較快，新建小區陸續建成，造成該學區服務面積大、服務人口多，學位十分緊張。另外，該學區內小戶型住房佔比較高，還有部分人變相擇校，甚至故意炒作、頻繁周轉，嚴重干擾學校的招生秩序，又稱設置這個條件是「無奈之舉」。

另據《澎湃新聞》等內媒梳理，近年來浙江溫州、江蘇如皋、廣東珠海和深圳等地也將入學資格和房產面積掛鉤，以此打擊短期炒買炒賣學區房。

早在2009年，溫州市鹿城區新生入學設置「60平米房產」門檻就引起過爭議。《2009年鹿城區小學招生工作實施意見》明確規定，一年級新生報名需要提供房產證，而且對幾所重點學校還限定2006年7月4日以後領取的房屋產權證必須在60平方米以上，否則不能在該轄區內就近入學報名。

學區房，指的是具有稀缺性學校區域的房產。好的學區房普遍高出其他房源的20%，儘管價格不菲，但往往常受內地家長關注。（視覺中國）

為什麼以60平方米為標準？溫州市教育局直屬學校管理處一位工作人員當時說，當初市教育局制定類似文件時，參照了溫州政府關於戶籍制度改革的一個文件，其中提到，外地人在溫州市區購買60平方米以上的房子，可以落戶溫州。所以在學區房的面積限制上，教育局選擇了這個標準。

此後，在2013年6月，珠海市教育局將向全市教育行政部門下發新規，從翌年起義務教育階段新生入學，限制小戶型房產及二手房產的學位安排，在同一行政區內有多處房產，必須是50平方米以上才有權按房享受學位；如果原業主已有子女在對應學區就讀小學1-5年級或者初中1-2年級，二手房新業主將無法享受到房產學區學位。

2017年，江蘇如皋在招生辦法中增加了「施教區房產必須是獨立的且面積不低於60平方米」的規定，後來增加了「原則上」一詞，即「施教區房產必須是獨立的且面積原則上不低於60平方米」。皋市教育局指，該招生政策既是針對短期炒買炒賣小面積房產的投機現象而制訂，也是根據本地區的居民整體生活條件（包括住房正常平均水平等）等綜合因素確定的，且有法律授權。

如皋市教育局還稱，事實證明，該招生政策對規範招生秩序，起了較好的作用。若在入學時遇到困難，教育局可研究具體解決辦法，並提出合理建議。

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2018年12月，深圳市螺嶺外國語實驗學校在官網掛出一則關於學位申請的補充要求告示：從2019年4月30日開始，申請該校學位的家庭，購買的住房面積按30平方米、50平方米劃分後，對購買年限和居住年限做出了1年至6年的限制。

該校亦表示，近年生源持續增加，學位已到極限。為了優先保障學校地段內實際購房居住的戶籍適齡兒童就近入學的權利，防止臨時擇校性申請，擠佔地段生學位，人為造成不公平和學位緊張局面，參照兄弟省、市、區做法做出上述要求。

由此可見，入學資格和房產面積掛鉤在內地早有先例，近日引起熱議的菏澤市第一實驗小學亦強調，其政策是借鑒外地學校招生工作經驗。

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2021年3月6日，市民在瀋陽一房產中介旁經過。（視覺中國）

內媒《極目新聞》對此評論稱，究其原因，無非優質教育資源供不應求，在生源的選擇上，要排出一些優先項的條件來篩選。「這樣的規定，說不公平，也是為了保證一定的公平，諸如落戶年限長的優先，就是為了避免突擊購買房子的投機行為，減少學區房的炒作。說不公平，以住房面積大小排序，就是在以財產論資格。」

評論又指出，按國家政策，義務教育階段當劃片就近入學，只要是學校對口區域的適齡孩子，應享有均等的受教育機會。如果學校的學位有限，在入學條件至少應該是一視同仁，可以用搖號的辦法來保證公平性，或通過其他方式調劑，而不能搞區別對待，有歧視性的條款。