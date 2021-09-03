山東一小學入讀條件含房產面積　「住宅不足645呎」即無報名資格

山東菏澤市多名家長近日正為孩子的入學問題發愁，然而困擾他們的難題並非成績，而竟是房屋。據指，菏澤市第一實驗小學今年8月開放網上報名時，校方以房產「套內面積不足60平（約645呎）」為由拒絕他們的入學申請，該校隨即被質疑是「嫌貧愛富」。

市教育局基礎教育科工作人員周四（2日）對此表示，該校是自主招生，招生條件是由學校確定的。至於校方一名負責招生工作的工作人員則稱，這一要求是「上級部門要求的」。



菏澤市各大中小學已經開學，不過經濟技術開發區中達廣場、融邦中山苑等小區多名民眾仍在為孩子入學而憂心。于先生便是其中一員，他2017年買下現時的房子，當時房價為每平方7000多元（人民幣．下同），比周邊房價更貴，但他還是一心要住下，皆因其對應的學區學校是作為重點小學的菏澤市第一實驗學校。目前，他為房子月供2000元左右，「要是買大一點的房子就承受不了了」。

可事與願違的是，今年8月，他看到菏澤市第一實驗小學發布招生公告之後，就開始在網上為7歲的孩子報名申請入讀，但沒多久資料就被退回，並被提示「房產不符」。他遂與周邊100多位同樣購買了這種小戶型房子的家長們組成維權微信群，而面對直接上門查詢的家長，校方卻回應指報名沒有成功，是因為他們的房子套內面積小於60平方米，不符合該校的招生政策。

家長為孩子報名申請入讀，但被提示「房產不符」。（瀟湘晨報）

于先生表示，工作人員起初解釋是因為有的家長之前有多套房子，最近有房產交易記錄，不能入讀，有的家長戶口是剛遷過來的，不能入讀，「但像我這樣遷過來兩年了，就說我在老家還有房子也不能入讀，可是那是郊區的宅基地，也登記在我父母名下，總之找了各種理由，但這些要求在招生簡章裡都沒有明確，最後總之房子面積小了就不行」。他又指，以自己當時的經濟能力，只能買到這樣大小的房子。

及後，家長曾與教育局和校方出席面對面座談，會上教育局和校方都表示，若家長的住宅是唯一房產，戶籍亦在轄區，則無論面積大小均可入讀，具體細節有待工作人員敲定。可是到了臨近入學報名結束，家長們仍沒有得到確切回應，再問之下才得知依舊不能入學，對此校方和教育局方面卻稱家長們對之前的解釋有誤解。

事件引起質疑。（瀟湘晨報）

據了解，菏澤市第一實驗小學2021年的招生簡章中並未提到套內面積需要大於60平的要求，惟校方解釋稱，這一細則早在2019年在當地媒體上刊登。根據該年7月發布的《菏澤市第一實驗小學關於招生工作的幾項聲明》，所謂「成套住宅」是指由若干臥室、廚房、衛生間、客廳等組成的供一戶使用的房屋，一般套內面積不小於60平方米，而非小公寓、商業用房、寫字樓、儲藏室、小閣樓等。

不過家長李軍表示，他們認為這一規定沒有依據，「今年的招生政策上根本沒有這一條，也沒有明確細則，就算2019年開始執行這一政策，但我們的房子是在這之前買的，主管部門也沒有任何一個文件顯示入學有這樣的要求」。

菏澤市教育局基礎教育科一名工作人員回應《瀟湘晨報》查詢時表示，由於該學校是自主招生，故只能詢問菏澤市經濟開發區教育辦或者直接詢問學校。菏澤市第一實驗小學一負責招生工作的工作人員則指出，套內60平以上的房子才屬於「成套住宅」，這是「上級部門要求的」，但就未回應家長們認為要求「嫌貧愛富」的質疑，「這我就不好解釋了」。對此，湖南睿邦律師事務所執行主任劉明表示，學校招生要求需要按照教育主管部門的文件執行，若教育部門沒有出台有關規定，家長們可在教育部門不介入的情況下發起行政訴訟。