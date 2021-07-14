浙江廣西等地疫苗措施加辣　未接種者或影響出行　學生暫緩入學

浙江、廣西、陝西等多個省市的接種疫苗措施加辣，未接種新冠疫苗者原則上不能進入重點公共場所。其中，廣西省提出，為確保校園安全，學生的家庭成員需在開學前接種疫苗，若未接種將暫緩入學。



廣西桂平市新冠疫情防控指揮部辦公室周一（12日）發出通告稱，凡年滿18周歲以上且無疫苗禁忌症的人士均須接種疫苗；未接種者需於7月31日前打第一針，8月31日前打第二針。自8月1日起，原則上未接種疫苗者不得參加市級組織的重大活動，不允許進入醫療機構住院部、養老院、學校、托幼機構、托育機構、圖書館、博物館、監所等重點場所、重點區域；農貿市場、農村集市攤主未接種疫苗不允許出攤。

學生戶口本上的家庭成員，若符合接種條件，需在開學前完成接種，未完成接種將暫緩學生入學。（新華社）

同時，廣西桂平市、貴港市港南區提出，包括幼兒園、小學、初中、高中的學生戶口本上家庭成員，若符合接種條件，需在開學前完成接種；原則上未完成接種將暫緩入學。假期返鄉未接種的在校大學生和18歲以上的高中畢業生，亦需盡快接種疫苗。

事實上，「未接種新冠疫苗將影響出行」連日來都引起爭議，網民質疑此舉是強制接種。浙江寧波寧海縣委外宣中心工作人員稱，目前執行的文件以7月12日發布的文件為準，新文件刪除了「原則上不允許未接種新冠疫苗人員進入重點場所」的表述，僅要求在人員密集場所實行健康碼和新冠疫苗接種後金邊標識碼「二碼聯查」；對於未接種疫苗者，只動員其接種，並不要求重點場所禁止其進入。

浙江麗水市蓮都區同樣要求重點場所對未接種疫苗者登記和動員，鼓勵各類服務行業主動推出針對已接種者的消費優惠措施等。麗水市蓮都區行政服務審批中心工作人員稱，目前進入該中心僅需登記，不會禁止未接種者進入。

江西贛州定南縣​​要求，7月26日起，原則上不允許未接種疫苗者，進入超市、醫院、學校、車站等重點公共場所，只要接種一針疫苗即可進入上述重點場所。縣疾控中心工作人員解釋，當局不可能強制接種，只是動員大家的積極性，文件中指明是「原則上」，但具體要視乎最後的執行。