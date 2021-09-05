教育雙減｜教育集團愛貝斯總裁捲款2億潛逃　6萬學員受影響

內地大力推行教育「雙減」，校外培訓行業一夕之間成為重拳監管對象，各地都出現倒閉潮。

內媒《證券時報》報道指，西南地區知名英語培訓機構「愛貝斯」近日公告，公司實控人、總裁謝龍自8月27日帶著行李箱失聯，至今未找到。

報道又引述消息指，愛貝斯的旗下老師有兩個多月沒有發工資，老闆已經「捲款跑路」，大概有100多個校區受影響，涉及5萬-6萬名學員，涉及的金額有2億（人民幣，下同）左右。



愛貝斯8月28日通過微信公眾號發布聲明稱，公司於27日下午4點後發現謝龍電話失聯，尋找未果後，於當日晚8點報案，經過警方多方調查排查，最後發現謝龍帶著行李箱開車離去，現暫時還未找到本人，總經理唐瑋翎至今也未現身。聲明中還承認，愛貝斯員工工資確實存在到期未付的情況。

「愛貝斯」近日公告，公司實控人、總裁謝龍自8月27日帶著行李箱失聯，至今未找到。謝龍去年曾入選「教育行業影響力人物」。（央廣網）

就在該聲明發出前2天，愛貝斯還通過微信公眾號發布聲明稱，部分用戶散播「愛貝斯跑路」等不實言論，給公司的聲譽和正常工作造成嚴重負面影響。愛貝斯目前經營正常，將於8月28日正常上班復課。

不少家長早前已為子女預繳大筆學費，現正面臨追討無門的困難。在家長建立的維權群組中，有家長表示，她在今年7月份繳納了240課時的費用約1.26萬元，原本約定今年10月份開課，但一節課未上，公司就出現了問題。

另外一名家長表示，在「雙減」政策出來前後，愛貝斯還在大肆推廣一些價格非常低的課程，比如16800元包整個小學期間的培訓課程，吸引了很多家長報名。

根據資料，四川愛貝斯教育諮詢集團有限公司於2013年11月成立，股東共有兩名，其中謝龍持股95%，唐瑋翎持股5%。愛貝斯官網信息顯示，2018年公司在讀學員達到2萬餘名，直營分校覆蓋四川所有地級城市；2019年直營校區突破80家，在讀學員突破5萬名，教職工達到2000人；而2020年，其直營校區達到100家。