鄭州疫情｜9名公職人員遭問責　副市長及衛健委主任被免職

河南省鄭州市7月底爆發新冠肺炎疫情，並對外傳播至多地。河南省紀委監委5日晚上公布，9名公職人員被嚴肅追責問責，其中包括鄭州市副市長孫曉紅和鄭州市衛健委黨組書記、主任付桂榮被免職。



鄭州市衛健委黨組書記、主任付桂榮被免職。（「長安街知事」微信公眾號）

此外，鄭州市衛健委副主任原學嶺受到政務記大過處分，鄭州市衛健委醫政醫管處處長張嵐受到黨內嚴重警告處分。

另外5人則為鄭州市第六人民醫院的領導幹部，包括鄭州市第六人民醫院黨委書記馬淑煥、院長賀瑞、副院長蔡朝陽、感染防控科科長趙鮮麗、醫務科科長徐彥立，分別遭到免職、立案審查調查等處分。

鄭州市副市長孫曉紅被免職。（「長安街知事」微信公眾號）

根據資料，今年52歲的孫曉紅於2018年9月起任鄭州市副市長。據鄭州市政府網站，孫曉紅負責教育、文化廣電和旅遊、衛生健康、體育、醫療保障等重點工作。分管市教育局、市文化廣電和旅遊局、市衛健委、市體育局、市醫保局，市史志辦。

鄭州這次疫情是由鄭州市第六人民醫院感染事件引起的本土聚集性疫情，本輪疫情發生以來，累計報告本地確診病例138宗，無症狀感染者1宗。

國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅曾針對這波疫情，批評當地衛生健康行政部門和相關醫療機構對疫情防控的形勢認識不到位、當地衛生健康行政部門的監管工作不到位、醫療機構在相關院感防控的規章制度上落實不到位。