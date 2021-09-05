新冠肺炎｜患者IgM陽性持續逾年　專家：無傳染性但未知何時轉陰

近期，《中國疾病預防控制中心周報（英文）》（China CDC Weekly）發表一篇有關新冠患者IgM抗體病例持續陽性的研究報告。研究指出，兩名患者核酸檢測呈陰性，但他們的IgM抗體檢測結果持續8個月為陽性。

《澎湃新聞》報道，該研究的第一作者、成都市公共衛生臨床醫療中心主治醫師趙本南表示，兩名患者恢復狀況良好，已完全回歸正常生活；在上周的檢查中，兩人的IgM抗體滴度有所降低。趙本南認為，兩人的IgM可能會逐漸下降，但何時轉陰需長期觀察。

上述研究於今年2月截止，但兩名患者的IgM至今仍未轉陰，意味他們IgM抗體持續陽性的時間超過一年。



趙本南認為，兩名患者的IgM可能會逐漸下降，但何時轉陰需要長期觀察。（新華社）

報告指出，在隨訪一年的共34名患者中，只有患者A和B的lgM呈持續陽性。患者A為41歲男性，患者B為45歲女性，均於去年1月確診。截至今年2月9日，兩人在一年內被隨訪7次。兩位患者在出院後約半個月的第1次隨訪中，核酸檢測結果均顯示陽性，立即再次入院；第2次出院後，兩人繼續參與定期隨訪，他們的核酸檢測均為陰性。然而從第4次隨訪（發病後約4個月）到最近一次隨訪（發病後約1年）中，他們的新冠病毒特異性IgM抗體檢測結果一直保持陽性。

有研究指出，持續lgM陽性結果與再感染或復發有關。然而，上述兩名患者在住院和康復期間未與其他新冠患者有密切接觸，因此再感染的可能性很小。此外，患者A和B在第二次隨訪後沒有再復發，兩人的lgM持續陽性意味他們體內的病毒並沒有完全消除，有可能病毒複製維持在一個較低水平，因此病毒量低於檢測的極限。

研究推斷，患者A和B之所以存在新冠特異性lgM持續陽性，或與其抑制性和/或失調的免疫系統活動有關。免疫系統活動可能需要花費更長時間將病毒完全清除乾淨，剩餘的病毒能夠刺激身體產生抗體，導致新冠特異性IgM持續陽性。此前研究表明，IgM減少可能是病毒清除的指標。

兩名患者核酸檢測呈陰性，但他們的IgM抗體檢測結果持續8個月為陽性。（ China CDC Weekly）

趙本南預測，兩名患者的特異性IgM應該會逐漸下降，但無法確定何時轉陰，「所以我們也對這兩名病例進行了密切隨訪觀察，每兩個月讓他們過來採集核酸，並且做抗體檢測」。

他強調，IgM持續陽性與核酸檢測陽性並不相關，目前的檢測與觀察表明兩名患者並不具有傳染性，「在發現這兩例患者後，我們對其進行了密切跟蹤和隨訪，定期進行核酸檢測，甚至在發現早期與疾控中心取得聯繫對他們進行了短期隔離。期間反覆送檢咽拭子、分泌物標本核酸檢測均為陰性，家人以及生活環境的核酸檢測結果也均為陰性，排除了二人具有傳染性的顧慮」。

趙本南指出，研究報告中的IgM持續陽性的原因僅為推斷，需進一步研究，「現在我們看到一個問題，就是IgM持續陽性的案例數實在太少了。我們寫出該報告主要是提出這一個問題，也希望引起其他臨床學術工作者的注意，最好是大家把這種病例能集合起來，再匹配做病例對照研究」。