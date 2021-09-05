瑞士鐘錶總裁稱「台灣」為國家　品牌大使鹿晗火速解約

瑞士鐘錶品牌愛彼（Audemars Piguet）總裁6月底時，受瑞士國際管理發展學院邀請所發表演講時，稱台灣是「一個非常技術導向的國家」，引發內地網友抨擊，後愛彼在微博發文致歉，但網友仍紛紛喊話其品牌大使鹿晗要求他表態解約。

鹿晗工作室在凌晨發出聲明稱，愛彼嚴重違反一個中國原則，因此決定即起終止與愛彼的合作關係，聲明中提到，「國家利益高於一切，鹿晗先生與鹿晗工作室堅決捍衛國家主權和領土完整！」



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9月5日，有關瑞士鐘錶品牌愛彼行政總裁François-Henry Bennahmias的一段影片流傳，在該影片中，該總裁稱台灣是「一個非常技術導向的國家」，對此瑞士愛彼品牌4日發文道歉，文中提到：「對於最近發生錯誤的表述，我們深表歉意。愛彼始終堅持一個中國的立場，堅定維護中國的國家主權和領土的完整性。」該影片目前也已經設定權限，無法瀏覽，但許多網友仍不買帳。

許多內地網民表示，認為道歉分量不夠，聲明只是文字形式沒有蓋公章，尤其是總裁應該親自露面道歉，此外，要求不應該只在微薄，其他社群平台也應該同步發文。網民並找出該品牌大使鹿晗以及有合作關係的許魏洲，要求他解除與「辱華」品牌的合約。

鹿晗在傍晚透過工作室發表聲明，文中提到，愛彼嚴重違反一個中國原則，「我方敦促艾比以中英文方式在全球各平台公開致歉，反覆溝通未果。」因此鹿晗決定即起終止與愛彼的合作關係，「國家利益高於一切，鹿晗先生與鹿晗工作室堅決捍衛國家主權和領土完整！」粉絲則在該貼文下面表態支持。

國家廣播電視總局辦公廳在周9月2日發布通知，提到要進一步加強文藝節目及其人員管理，「旗幟鮮明樹立愛黨愛國、崇德尚藝的行業風氣」。通知列出有四大「堅持」，分別是堅決抵制違法失德人員、堅決反對唯流量論、堅決抵制泛娛樂化、堅決抵制高價片酬。其中在違法失德人員一項也提到，「政治立場不正確、與黨和國家離心離德的人員堅決不用」。此前針對涉嫌「辱華」品牌，內地藝人也都火速切割。