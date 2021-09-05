大同北魏墓葬首出土木質武士俑及鎮墓獸　墓主人「賈寶」身份成謎

山西省的考古人員早前在大同（北魏都城平城的所在地）發現一處北魏墓群，並在其中一座墓葬中首次發現北魏木質武士俑、鎮墓獸。



2017年5月至6月，大同市考古研究所對在基本建設過程中發現的一處北魏墓群進行搶救性發掘。本次發掘共清理北魏墓葬44座，其中一座墓葬形制獨特，內涵豐富，紀年明確，墓主名為「賈寶」。

大同市考古研究所副所長侯曉剛表示，該墓的隨葬器物種類豐富，特徵鮮明。木質武士俑、鎮墓獸和彩繪陶器尤為特別。以往北魏墓中發現的武士俑、鎮墓獸有的為圖像，有的為石質或陶質，木質者尚屬首次發現，這或與墓主籍貫的喪葬傳統有關。

其中，木質武士俑有2件，武士俑頭戴頭盔，面上粗眉彎曲，雙目圓睜，尖鼻高聳，嘴角寬厚，蓄「八」字鬍。面部眉、眼、鬍鬚塗黑彩，其餘部分均塗紅彩。木鎮墓獸則有1件，身長48厘米、殘高30厘米，為人面獸身，面部塗紅彩，其餘部位塗黑彩。

至於賈寶是什麼人，在《魏書》中並無記載，但據考古工作者分析，在魏晉南北朝時期，武威賈氏作為涼州名門望族之一，各分支在政治舞台上均比較活躍，北魏時期以賈彝、賈潤一支最具代表性。賈寶家族很可能在一次移民浪潮中遷徙至平城大同。

考古工作者又分析，在北魏平城時代，東郊一直是高等級墓葬區，賈寶下葬於此，很可能也是因為這裡是他的家族墓地，其身份也必然是非富即貴。

本次發掘的賈寶墓是近年來北魏平城時代墓葬的重要收穫之一，該墓所處時代恰是北魏國力日趨鼎盛之時，民族融合漸趨深入，平城化與漢化進程交相輝映，墓葬內涵多方面均反映出「晉制」。