前海香港商會會長：「十四五」規劃指出香港未來發展方向

「十四五」規劃宣講團日前赴港舉行系列宣講活動，這是中央首次在香港宣講五年發展規劃，前海香港商會會長馬鴻銘表示，世界正經歷百年巨變，中國迎來新的發展機遇。

他提到，國家在「十四五」規劃內容裏已經明確指出了香港未來發展方向，馬鴻銘認為，「香港應以己之長——發揮在國際金融、航運、貿易等領域的特長，作為 『一帶一路』國家戰略發展的橋頭堡，發揮『超級聯絡人』的作用，進一步提升國際競爭優勢。



前海香港商會會長馬鴻銘提到，「「十四五」為香港指明發展方向」

「十四五」規劃宣講團日前赴港舉行系列宣講活動，前海香港商會會長馬鴻銘提到，國家在「十四五」規劃內容已經明確指出了香港未來發展方向：香港應以己之長——發揮在國際金融、航運、貿易等領域的特長，作為 「一帶一路」國家戰略發展的橋頭堡，發揮「超級聯絡人」的作用，進一步提升國際競爭優勢。

他認為，「當今世界正經曆百年巨變，中國迎來新的發展機遇，香港作為祖國的一部分，若能及時把握機會，融入國家發展，在「一國兩制」下，發揮自己獨特的創新優勢，必將迎來新的輝煌。」

馬鴻銘表示，「香港強大的科技創新能力配合國內廣闊的市場、完善的工業體系；香港國際金融中心的地位加上國家支持的強化離岸人民幣業務樞紐地位，這都為香港的發展提供了新的歷史機遇。香港應為國家所需做出貢獻，與國家共同繁榮發展。」

馬鴻銘提到，前海香港商會作為深港融合的重要平台，對於國家「十四五」規劃宣講團赴港宣傳反應熱烈。他提到，「現在越來越多的香港人選擇回到內地發展，如何幫助香港同胞更好地融入，是前海香港商會一直在思考的問題。

他表示，商會今年設立港人港企服務中心，提出「港人帶港人」的理念，以「香港同鄉人」的身份深化溝通、提供幫助，通過「身邊人講述身邊事、身企業引領身邊企業」幫助港人港企深度融入大灣區發展。

馬鴻銘強調，前海香港商會是選舉委員會內地港人團體界別的代表之一，作為內地與香港互聯互通的交流平台，將持續發揮兩地融合的橋樑作用。