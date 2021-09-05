《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》公布　打造「琴澳一體化」

9月5日，中共中央、國務院印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，澳門中聯辦發言人則表示，《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，是中央支持澳門發展的重大舉措，將為澳門特色「一國兩制」行穩致遠注入新動能。

《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》提到，建設橫琴新區的初心就是為澳門產業多元發展創造條件。是深入實施《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的重點舉措，是豐富「一國兩制」實踐的重大部署。《總體方案》也提到，要加強合作區金融市場與澳門、香港離岸金融市場的聯動，探索構建電子圍網系統，推動合作區金融市場率先高度開放。



8月17日，澳門政府治安警察局人員在橫琴口岸澳門口岸區前列隊。（新華社）

《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》中提到，橫琴地處珠海南端，與澳門一水一橋之隔，具有粵澳合作的先天優勢，是促進澳門經濟適度多元發展的重要平臺。2009年黨中央、國務院決定開發橫琴以來，橫琴經濟社會發展取得顯著成績，基礎設施逐步完善，制度創新深入推進，對外開放水準不斷提高，地區生產總值和財政收入快速增長。同時，橫琴實體經濟發展還不充分，服務澳門特徵還不夠明顯，與澳門一體化發展還有待加強，促進澳門產業多元發展任重道遠。

橫琴粵澳深度合作區範圍為橫琴島「一線」和「二線」之間的海關監管區域，總面積約106平方公里。其中，橫琴與澳門特別行政區之間設為「一線」；橫琴與中華人民共和國關境內其他地區（以下簡稱內地）之間設為「二線」。

針對發展目標《總體方案》中提到，2024年澳門回歸祖國25周年時，粵澳共商共建共管共用體制機制運作順暢，創新要素明顯集聚，特色產業加快發展，公共服務和社會保障體系與澳門有序銜接，在合作區居住、就業的澳門居民大幅增加，「琴澳一體化」發展格局初步建立，促進澳門經濟適度多元發展的支撐作用初步顯現。

《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》提到，建設橫琴新區是深入實施《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的重點舉措。(資料圖片)

2029年，澳門回歸祖國30周年時，合作區與澳門經濟高度協同、規則深度銜接的制度體系全面確立，各類要素跨境流動高效便捷，特色產業發展形成規模，公共服務和社會保障體系更加完善，琴澳一體化發展水準進一步提升，促進澳門經濟適度多元發展取得顯著成效。

2035年，「一國兩制」強大生命力和優越性全面彰顯，合作區經濟實力和科技競爭力大幅提升，公共服務和社會保障體系高效運轉，琴澳一體化發展體制機制更加完善，促進澳門經濟適度多元發展的目標基本實現。

而在橫琴粵澳深度合作區的產業發展方面，《總體方案》提到要發展科技研發和高端製造產業、中醫藥等澳門品牌工業、發展文旅會展商貿產業、發展現代金融產業，充分發揮澳門對接葡語國家的視窗作用，支援合作區打造中國－葡語國家金融服務平臺。

《總體方案》中也提到，要創新跨境金融管理。加強合作區金融市場與澳門、香港離岸金融市場的聯動，探索構建電子圍網系統，推動合作區金融市場率先高度開放。按照國家統籌規劃、服務實體、風險可控、分步推進原則，在合作區內探索跨境資本自由流入流出和推進資本專案可兌換。

澳門中聯辦發言人表示，《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，是中央支持澳門發展的重大舉措，將為澳門特色「一國兩制」行穩致遠注入新動能。發言人也表示，澳門中聯辦將貫徹落實中央的決策部署，支持澳門特區政府和廣東省抓好《總體方案》的實施工作，推動橫琴粵澳深度合作區建設開好局、起好步。

發言人提到，《總體方案》緊緊圍繞促進澳門經濟適度多元發展這條主線，提出了橫琴粵澳深度合作區打造促進澳門經濟適度多元的新平台、便利澳門居民生活就業的新空間、豐富「一國兩制」實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地四個「新」的戰略定位。