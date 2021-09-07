橫琴深度合作區推雙主任制　專家：澳門主經濟、廣東主社會管理

粵澳深度合作區落於珠海橫琴。據中共中央、國務院在9月5日印發的《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》（簡稱《建設方案》），合作區實行「雙主任制」，由廣東省長、澳門特別行政區行政長官共同擔任合作區管委會主任。合作區設常務副主任一名，由澳門委派。



根據大陸財新網報道，《建設方案》提出，合作區採取「共商共建共管共享」體制，雙方協商確定管委會其他副主任。管委會成員單位包括廣東省和澳門特別行政區有關部門、珠海市政府等。管委會在職權範圍內統籌決定重大規劃、重大政策、重大項目和重要人事任免，接受粵港澳大灣區建設領導小組領導。

合作區實施範圍為橫琴島「一線」和「二線」之間的海關監管區域，覆蓋橫琴全島。2011年簽署的《粵澳合作框架協議》規定，對橫琴實行分線管理。其中，橫琴與澳門之間設為「一線」；橫琴與關境內其他地區（即俗稱的內地）之間設為「二線」。該島位於珠江口西岸，珠海市南部，距離澳門最近處僅約200米。澳門土地空間狹小，面積僅30餘平方公里，人口僅60多萬。橫琴與澳門一水之隔，面積約106平方公里，相當於3個澳門，空間優勢顯著。

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北京師範大學珠海校區特聘教授米健分析認為，從《建設方案》的指導思想、合作區目標、管理執行機構設置等內容看，澳門方面將在合作區將起到主導作用；但這種主導作用主要體現在經濟運行方面，社會管理等政府職能仍由廣東省負責。

《建設方案》還提到，支持粵澳雙方探索建立合作區收益共享機制，2024年前投資收益全部留給管委會支配，用於合作區開發建設。合作區未來新出讓建設用地，應直接服務於支持澳門經濟適度多元發展。

在促進澳門經濟適度多元化方面，合作區將着力發展科技研發和高端製造、中醫藥工業、文旅會展商貿及現代金融等四大產業，對合作區內符合條件的產業企業減按15%的稅率徵收企業所得稅。

近年來，橫琴頒佈多項優惠政策，鼓勵支持澳門企業在橫琴落地及跨境辦公，澳資企業呈快速增長態勢。據橫琴市場監督管理局統計，2021年上半年，橫琴新區新增澳資企業814户，按年增長64.44%。截至6月底，橫琴新區實有澳資企業4314家，比2020年底增長20.54%，註冊資本（金）達1,356.92億元人民幣，比2020年底增長10.84%。

財新網報道稱，橫琴辦公場地設施已具備一定規模，但人才緊缺是一大短板。《建設方案》提到，對符合條件的國際高端人才給予進出合作區便利，在合作區工作的境內外高端人才和緊缺人才，其個人所得稅負超過15%的部分予以免徵。

報道引述多名專家認為，《建設方案》是一個關於合作區產業、目標、定位的綱領性文件，大量事務性工作還需要粵澳雙方協商磨合。根據《合作方案》，《橫琴總體發展規劃》將進行修編。該規劃於2009年獲國務院正式批准，提出將橫琴島納入珠海經濟特區範圍，逐步把橫琴建設成為「一國兩制」下探索粵港澳合作新模式的示範區。