中國軍事｜殲20成都表演翻筋斗加橫滾　為高難度「超級機動動作」

第十三屆中國航展臨近之際，有民眾在成都拍到解放軍殲-20戰機在城市上空表演超級機動動作的片段，上傳網絡後引發關注。片中，一架殲-20做了「一個小筋斗加一個橫滾」的高難度動作。



近日，有關殲-20的消息頻出。此前8月31日，中國空軍新聞發言人申進科召開的中國航展新聞發布會上表示，中國空軍歷史性地跨入戰略空軍門檻，將在第十三屆中國航展上集中展現空軍推進戰略轉型、邁向世界一流的新成就。

申進科透露，目前，中國空軍正在按照「空天一體、攻防兼備」的戰略目標，加快推進戰略轉型，殲-20、運-20列裝部隊，中國國產新型地空導彈直指蒼穹，戰略預警、空中打擊、防空反導、訊息對抗、空降作戰、戰略投送和綜合保障等能力得到不斷提升，有效履行新時代使命任務。

+ 2

同日，官媒新華社發布的一組殲-20戰機進行飛行訓練的高清照片在網絡曝光，殲-20的多部位細節清晰可見。

在中國軍機中，殲-20戰機尤為受到關注。此前，解放軍消息人士透露，中方至少已交付至少4支航空旅共150架殲-20戰機。

據了解，第十三屆中國航展將於9月28日至10月3日在廣東省珠海市舉行。航展期間，中國空軍新型戰機和一批現役主戰裝備將進行飛行展示和靜態展示，「八一」飛行表演隊將再展雄姿，空軍航空大學「紅鷹」飛行表演隊也將獻上空中芭蕾。空軍作為「主辦單位」已連續5屆亮相中國航展。

此外，地面裝備動態演示方面也受到關注，參展裝備數量將超上屆，並着重突出無人裝備元素；演示場地全面升級，呈現全景實戰。屆時，VT4型主戰坦克、VT5型輕型主戰坦克、VN1型8×8輪式裝甲車等30多種地面裝備，將進行爬縱坡、過壕溝、涉水池、蛇形機動等實景演示，模擬訓練場景。