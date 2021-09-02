中國軍事｜紅箭-12反坦克導彈亮相演訓場　可摧毀全球現役坦克

繼解放軍西藏軍區首次曝光後，又一支部隊列裝的紅箭-12反坦克導彈亮相演訓場，意味該導彈將逐步大規模列裝，進一步提升解放軍步兵的反坦克能力。



8月31日，解放軍陸軍第78集團軍官微「北疆衛士號」配發圖文，顯示紅箭-12已在該集團軍某合成旅三營火力連列裝。而在7月22日，西藏軍區官微「高原戰士」首次曝光已列裝的紅箭-12。

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紅箭-12是中國北方工業公司研製的第三代單兵反坦克導彈，具備發射後不管、俯衝攻頂、威力大、全天候作戰等優點，對標美國「標槍」（FGM-148 Javelin）、以色列「長釘」（Spike）反坦克導彈，素有中國版「標槍」之稱。

該反坦克導彈最大特點採用發射後不管和攻頂模式，由單兵攜帶發射，使用電視制導或非製冷紅外熱像制導，為發射前鎖定，發射後自動引導飛向目標，不必人員控制。導彈既可平飛直接攻擊目標，也可攻頂。

據資料，紅箭-12整體重22公斤，含導彈、發射筒、控制系統；使用紅外導引頭導彈時，射程為2公里，使用電視導引頭導彈時，射程為4公里；彈頭可擊穿1100毫米均質鋼裝甲；可打擊坦克、掩體工事、小型船艇、低空直升機等。

值得一提的是，紅箭-12能以攻頂模式摧毀全球任何現役坦克，包括美製M1A2系列坦克、俄製T-90系列坦克、德制豹2A系列坦克、日製90式和10式坦克等。

紅箭-12最早在2014年珠海航展上亮相，2016年參加歐洲防務展。據北方工業披露，紅箭-12E已完成對外交付訂單。

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目前，解放軍集團軍炮兵旅反坦克導彈營多裝備紅箭-10、紅箭-9重型反坦克導彈，步兵旅炮兵反坦克導彈營裝備紅箭-8系列反坦克導彈，炮兵營反坦克導彈連、步戰車、機械化步兵多使用紅箭-73E輕型反坦克導彈，裝步班組則使用PF-98型120毫米反坦克火箭筒，但射程近、佔編制。

因此，裝備紅箭-12這種發射後不管、俯衝攻頂、操作簡便、不佔編制的單兵用第三代反坦克導彈是恰逢其時，亦標誌着此部隊在這一領域的技術已達到全球頂尖水準。