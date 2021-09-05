中國軍事｜15式坦克同型搶修車曝光　體型小巧卻能吊起動力包炮塔

9月3日，西藏軍區官方微博帳號「高原戰士」發布多張圖片，展示西藏軍區某旅在海拔4000多米訓練場展開連貫作戰演練。

演練中，西藏軍區某旅先後開展遠程機動、緊急搶修、戰場實射綜合演練，全面檢驗實戰環境下作戰分隊與保障分隊密切配合能力，其中一款基於15式坦克底盤的同型坦克搶修車首次曝光。



據介紹，該旅的主戰裝備是新鋭的15式輕型坦克，同型搶修車可以更好地發揮戰場伴隨和保障任務。不久前，新疆軍區仍使用老式的84式搶修車為15坦克更換動力包，僅隔幾天，西藏軍區就亮出更為先進的同型搶修車。

《東方網》報道，15式同型搶修車和絕大部分的坦克搶修車一樣，該車裝備有功能強大的絞盤、起重機、駐鋤等搶修設備，足以應對戰場上的任何突發事件，對普通裝甲車輛和重型裝甲車輛都可以開展快速搶修。

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鉸接式起重吊臂位於車體前部，中間配置有用於起吊貨物的帶鋼絲繩的絞盤。為提升搶修車的起吊能力，吊臂上配有滑輪組，在其活動裝置上固定有吊鈎。除能吊起坦克的動力包，起重吊臂還可以整個吊起坦克炮塔，實現多種維修功能。

和絕大部分裝甲搶修車一樣，15式坦克同型搶修車的液力傳動推土鏟位於車體正下方，不僅可用於完成某些土工作業，也作為起重機工作時的支撐裝置。此外，也可用推土鏟堆積土堆，為車正面提供一定附加防護力。

裝甲修理搶救車的主要任務是在戰場上搶救和後送受損的坦克裝甲車輛，因此對其提出了特殊的防護性能要求。為確保15式坦克同型搶修車具備更加防護能力，該車在多處位置都懸掛了複合裝甲，進一步提升其戰場生存能力。

90後女坦克兵駕駛15式輕坦上演集體衝鋒（點擊大圖瀏覽）：