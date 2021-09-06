教育雙減｜不補習改學「琴棋書畫」　內地體育藝術培訓班成搶手貨

近期為減輕學生和家長負擔內地推出「教育雙減」政策，嚴打學科類校外培訓課程，許多補習班受到衝擊宣布倒閉或傳出拖欠教師工資，面臨轉型難題。但根據《央視財經》報道，非學科類的校外培訓班卻逆勢成長，許多爸媽改送孩子去上興趣班，學習畫畫、音樂和手工藝。

而根據天眼查數據，「雙減政策」發布以來，一個月體育和藝術類培訓相關企業增加超過3萬家，比同期成長99%。



體育和藝術類培訓班在內地成為家長「新寵」。（馬煒傑攝）

《央視財經》報道提到，在「雙減政策」落地後，第一個學期的周末記者走訪上海各類培訓機構發現，非學科類的培訓班成為搶手貨。家長們表示，對於孩子周末減少的補習多少有點擔心，但希望拿著些時間替孩子培養興趣愛好，因此選擇為孩子報名興趣班或是學習不同的樂器。

而非學科類培訓班的負責人也透露，開學第一周客流有明顯的增長。業者也預計要增開體驗活動，並增加手工藝、音樂劇團等興趣班，讓孩子有更多選擇。

除了才藝班音樂班，體育類的培訓班亦有成長。《中時電子報》引述天眼查數據，提到目前內地有37萬家藝術類培訓相關企業、66萬家體育運動類培訓相關企業。「雙減」政策發布1個月以來，以上兩類培訓相關企業新增了3.3萬餘家，較去年同期相比增長99％。

報道也引述北京某體育培訓機構創始人說法，指出報名情況比往年增加了2到3倍，原本還只是營訓概念，現在家長願意長期投入到體育教育來。也是配合教育部要「強化學生的體育課和課外鍛鍊」的要求。

專家：不看好補習班轉型「興趣班」

鍾藏政不看好內地補習班轉作興趣班，轉型提供素質教育。（高仲明攝）

此前，記者訪問在補教業超過20年的兩岸民辦教育專家鍾藏政，他提到「教育雙減」政策出台後，嚴格限制補習時間，只能在周一到五的晚上9點前補學科類，因此影響補習班業績達70%以上。他提到，有些補習班變通，改在平日晚上9點前教數學英語學科類課程，假日改教書法唱歌。但他認為此種轉型方式仍舊難以維繫學科類校外培訓班（補習班）的生存。

鍾藏政提到，內地有補習班業者透露要「全面改作素質教育」，把原本的學生拉進這類音樂、體育等課程裡學習，他不太看好。鍾藏政打趣地比喻，補習班以前教英語數學更像是賣滷肉飯，「很便宜有需要我可以吃得飽」，滿足學生在升學路上的考試需求；但現在許多補習班想改賣音樂體育等「素質教育課程」，像是法國餐，「又貴又沒有用。」補習班想要透過「素質教育」轉型，他認為成效恐怕不會太好。