教育雙減｜校外培訓教材禁超標超前　列政治宗教等12條負面清單

內地近期推出「教育雙減」政策，嚴打學科類校外培訓課程。教育部網站周一（6日）進一步發布《中小學生校外培訓材料管理辦法（試行）》（下稱《辦法》），要求中小學生校外培訓材料不得超標超前。



《辦法》要求，明確材料內容編審標準，對培訓材料的思想性、科學性和適宜性提出明確要求，不得出現超標超前問題；列出十二條負面清單，強調要守牢政治底線，不得出現意識形態問題，確保正確育人方向。

內地推行教育雙減政策，對校外培訓教材也作出規定。（視覺中國）

十二條負面清單，即是培訓材料不得存在的十二種情形，除了政治上的要求，例如不得醜化黨和國家形象，詆毀、污衊黨和國家領導人、英雄模範，或者歪曲黨的歷史，損害國家統一、主權和領土完整等，還包括不得宣揚宗教教理、教義、教規以及邪教、封建迷信思想等，不得含有暴力、恐怖、賭博、毒品、性侵害、淫穢、教唆犯罪等內容。

此外，《辦法》還要求完善相關人員資格標準。培訓材料編寫研發人員必須政治立場堅定，全面貫徹「黨的教育方針」，從事教育教學相關工作3年及以上，具有良好的思想品德和社會形象等；學科類人員應具備相應教師資格證書，非學科類人員應具備相關行業資格證書或專業能力證明。審核人員還應具有較高的政策理論水平和較豐富的相關教育或培訓經驗。

《辦法》也提到要健全審核把關制度。對培訓材料出現違規情況的，督促培訓機構限期整改，並按有關規定予以處理或查處。