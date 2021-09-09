兩岸關係｜四成台民願為抗武統作戰？　民調：恢復徵兵獲七成支持

在台灣，一項最新民調數據顯示，69.2％的民眾支持恢復徵兵制，讓18歲以上的男性服役兩年，使更多兵源可以保衛台灣，而這一數據較2020年10月的66.6％增加了2.6％。



兩岸緊張關係升温，解放軍機艦頻繁侵襲台灣周邊海空域，台媒最新發布的民調顯示，近七成台人支持恢復徵兵制，讓18歲以上的男性當兩年兵。（楊騰凱／多維新聞）

據台媒「ETtoday新聞雲」9月6日最新發布的民調數據顯示，52.8％的台灣民眾支持恢復徵兵制的同時，也認為應該實行「男女都服兵役」的全民皆兵制，相較2020年10月調查的52％略增0.8％，其中57.4％男性支持、48.4％女性支持，皆高於反對；23.1％不支持，相較上次的37％大幅縮小13.9％。

民調亦表示，若兩岸爆發衝突，有40.9％的台灣民眾願意上戰場，較上次2020年10月的44.9%減少4個百分比，與2020年7月的40.9％相同，趨勢變化不大。

在兩岸關係的立場上，有49.6%的台灣民眾偏向維持現狀，其中永遠維持現狀21％、暫時維持現狀以後再說28.6％；32.7％民眾偏向獨立，其中先維持現狀再獨立24.7％、立即獨立8％；11.3％偏向統一，其中先維持現狀再統一9.3％、立即統一2％。與2021年3月的調查相較，偏向維持現狀的從55.8%大減6.2％，偏向獨立從29.1略增3.6％，偏向統一從7.7％略增3.6％。

民調也詢問台灣民眾，「若兩岸爆發軍事衝突，美國是否會協防台灣」？數據指出，有52.7%台灣民眾認為美國會協防台灣，較上次2021年3月的45.7％增加7％。

此次民調的調查期間於2021年8月30日至9月1日進行，採用「手機簡訊」方式，調查18歲以上的台灣民眾，有效樣本數為1,323份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.69%。