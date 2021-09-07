神舟十二號｜第一視角看太空　航天員在軌拍攝地球畫面曝光

繼神舟十二號航天員在軌拍攝的高清大圖公開後，中國官方再發布航天員在軌拍攝的從太空看地球高清影片。



9月7日，中國載人航天工程官方微博「@載人航天小喇叭」發布影片稱，「在400公里高的太空遙望地球，是怎樣的迷人景象？從北京到膠東半島，核心艙組合體過境要用時多久？航天員湯洪波帶你以第一視角，體驗沉浸式的奇幻太空之旅」。

6月17日9時22分，搭載神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，在中國酒泉衛星發射中心準時點火發射，將聶海勝、劉伯明、湯洪波3名航天員送入太空，成為首批進駐中國空間站的航天員。飛行任務預計於9月15日結束。

此次任務也標誌着中國空間站的成功，中國也成為了第一個擁有自己空間站的國家。

對於中國空間站，美國「太空」（Space）網站8月30日稱，中國空間站比國際空間站小且輕，中國設計師形容，新的中國空間站以及前來訪問的太空飛船和貨運飛船將擴大航天員的可用空間，會使他們感到「生活在別墅裏」。

早前8月31日，中國載人航天工程辦公室官方發布神舟十二號航天員在軌拍攝的高清大圖。

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9月1日，央視播出2021年《開學第一課》，節目中，三位航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波通過「天地連線」方式，為學生們帶來了一堂「太空授課」，並示範了一套「巡天太極」。

9月3日，香港青年學生代表與正在天宮空間站執行任務的神舟十二號乘組間天地連線互動活動於當日14時09分開始。

另據報道，聶海勝在回答有關航天員做運動的問題時，現場示範在無重狀態下，在太空踩健身單車和打太極。

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當前，在軌運行的國際空間站只剩中國天宮號空間站和國際空間站。而多國聯合建造的國際空間站目前由於設備老化，正面臨退役。

官媒央視財經新聞6月18日報道稱，如果目前在軌運行的國際空間站，在未來幾年內按計劃退役，那麼中國可能將在相當一段時期內成為唯一一個在太空中運營長期在軌空間站的國家。