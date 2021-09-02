專家透露中國載人登月時間表　2030年前後實現2名航天員登陸月球

8月29日，在中國第35屆全國青少年科技創新大賽上，中國工程院院士、運載火箭與航天技術專家龍樂豪披露，中國將在2030年前後通過兩次火箭發射，實現2名航天員登陸月球的目標。



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據龍樂豪演講介紹，中國計劃使用長征五號運載火箭改進型，來執行載人登月發射任務。長征五號運載火箭是目前中國長征火箭家族中最強大的成員，俗稱「胖五」。長征五號運載火箭長57米，發射時重870噸，推力1,000噸，為大型二級火箭，具備近地軌道投送25噸有效荷載、地球同步轉移軌道投送14噸有效荷載、地月轉移軌道投送8噸有效荷載、地火星轉移軌道投送5噸有效荷載的能力。

用於登月的長征五號改進型被命名為：長征-5DY（CZ-5DY）。

他還披露了載人登月的過程，包括：第一枚CZ-5DY火箭發射月球着陸器，完成地月轉移並進入環月軌道；第二枚CZ-5DY火箭發射新一代載人飛船，完成地月轉移並進入環月軌道；着陸器和飛船在環月軌道實現交會對接；2名航天員從飛船轉移到着陸器；船器分離，着陸器實現月面軟着陸；2名航天員在月球表面工作6個小時；上升器從月球起飛進入環月軌道；上升器與飛船對接；2名航天員返回飛船；上升器與飛船分離；飛船完成地月轉移，進入近地軌道；飛船返回艙分離並返回地球。

長征五號B運載火箭（點擊大圖瀏覽）：

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當前，中國探月工程受外界關注。在嫦娥五號完成月球採樣後，外界關注中國探月工程下一步的嫦娥六號任務。此前，中國探月工程三期總設計師胡浩在4月舉行的2021年中國航天大會上介紹稱，嫦娥六號任務擬瞄準2024年前後實施，目前正論證以月球背面南極—艾特肯盆地為着陸點開展采樣返回和探測。

中國嫦娥五號採集回來的月球樣品（點擊大圖瀏覽）：

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而對於載人登月計劃，中國國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳豔華曾於2020年12月17日表示，「載人登月，中國政府的目的可能不同於當時美國載人登月，媒體朋友們都清楚，當時美國和蘇聯搞星球大戰，就是以『誰先上』『上得多』作為主要目的。我們搞載人登月，一定是服務於科研，服務於探索未知。目前開展的月面起飛、軌道交會對接、再入返回等，都是未來載人返回的必要技術。這些技術通過驗證，也是為未來載人登月打基礎。我們目前是這麼考慮的。」