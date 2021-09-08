航天科技｜即將迎來「日凌」挑戰　天問一號與祝融號將失聯50天

九月中旬，地球將迎來「日凌」時刻。受太陽電磁波影響，「天問一號」探測器及「祝融號」火星車屆時將與地面失聯數日，地球上的通信也會受到干擾。



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《科技日報》報道，「祝融號」火星車順利工作超過100天之際，即將與地球失去聯繫。除了「祝融號」，美國「毅力號」火星車，還有阿聯酋等其他國家的火星探測器，亦將會在9月中旬開始與地球失聯一段時間。

9月中旬至10月下旬，火星、地球將運行至太陽兩側，且三者近乎處於一條直線，即出現「日凌」現象。由於受太陽電磁輻射的干擾，器地通信將中斷約50天，火星車將轉入安全模式，停止探測工作。

「天問一號」火星探測器任務着陸和巡視探測系列實拍影像（點擊大圖瀏覽）：

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除了「祝融號」，火星軌道上的「天問一號」環繞器也會失聯。「天問一號」探測器系統總設計師孫澤洲稱，日凌期間，祝融號與環繞器會暫停所有科學活動，轉入安全模式，靜待日凌過去。不過，安全模式並不代表完全停止工作，環繞器需要依靠自主控制保持飛行狀態，祝融號也要持續獲取能量和控制温度等，以保證在日凌後能夠迅速恢復工作狀態。

孫澤洲表示，「這個過程中對於探測器自主性的要求可能會很高，因為在一個月甚至更長一點的時間內，需要它們完全自主運行」。日凌結束後，「天問一號」環繞器將擇機進入遙感使命軌道，開展火星全球遙感探測，同時兼顧火星車拓展任務階段的中繼通信。

據了解，日凌是在春分和秋分太陽穿過地球赤道上空的現象，太陽電磁輻射會影響衛星通訊。在北半球，日凌期一般在春分前的2、3月或秋分後的9、10月發生；而在南半球，日凌期在春分後的3月或秋分前的9月發生。

「日凌」不僅影響火星任務，人類在地球上的通信也會受到干擾。每年春分、秋分前後，世界各地電視轉播信號時常不穩定、畫面出現「雪花」。早在今年2月，國家廣播電視總局便發布預告，稱在2月25日至3月17日期間，北京、上海、杭州等多座城市電視信號接收會受影響。