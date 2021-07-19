航天科技｜月壤聚變核能元素研究啟動　將為氦-3開發提供依據

去年12月，中國月球探測器「嫦娥五號」成功將重達2公斤的月球土壤帶返地球。本月12日，北京舉行嫦娥五號任務第一批月球科研樣品發放儀式，成功獲批取得月壤的中核集團，已開啟月球樣品聚變核能元素研究。到底嫦娥五號取得的月壤與以往的有何不同？聚變核能元素研究又有甚麼作用？



6月25日，月壤在香港會展中心亮相。（新華社）

經月球樣品委員會專家評審，核地研院提交的「嫦娥五號月球樣品聚變核能元素研究」通過申請，獲得50毫克月壤樣品。獲得月壤後，中核集團上周五（16日）在核工業地質研究院開箱啟用月球樣品，揭牌成立核地研院月球樣品分析檢測實驗室，宣布正式啟動嫦娥五號月球樣品科研工作。

核地研院院長李子穎介紹，月球核能資源主要包括兩個方面，其一是鈾、釷為主的裂變核能元素，以及以氦-3為主的聚變核能元素。地研院將重點研究裂變聚變核能元素鈾釷和氦氫在月岩中的豐度、分佈及存在形式、富集機理、形成時間及其載體岩石礦物的組成等，為未來核能元素開發利用提供依據，為月球形成和演化提供支撐。

此前，月壤交接現場（請點擊大圖瀏覽）：

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核地研院總工程師秦明寬表示，嫦娥五號採樣的位置位於月球正面風暴洋北部夏普月溪附近，該區域從未被踏足，有豐富的富集稀土元素、釷、鈾的岩石，因此樣品對研究月球上的核能元素核素彌足珍貴，意義非凡。

據此前報道，首批共發放月球樣品17.4764克，樣品包括粉末樣、岩屑樣、光片樣等。本次共有13所科研機構的31份申請獲得通過領隊，包括中核集團、中國科學院、中國地質大學（北京）、中國地質大學（武漢）、中山大學等。