航天科技｜「太空華服」穿搭受矚目　背後設計細節曝光

6月17日，神舟十二號載人飛船將太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波送上太空，3人成為了太空站天和核心艙的首批「住戶」。除了日常生活受關注，3人的日常衣著亦引起大眾討論。工作服、失重防護服等也引發輿論關注。



《中新網》報道，太空人在工作、生活穿著的工作服、失重防護服等，不僅要確保實現多項特殊功能，還要融入中國特色設計元素，成為太空人亮相世界的「太空華服」。

消息指出，全系列太空衣及配飾的款式、顏色、圖案、質地等，不僅彼此之間要相互匹配，還要與艙室環境相融，在體現中國特色文化元素和時代特徵的同時，體現太空人的職業特點和精神風貌。

各具功能的不同類型服裝，分別能幫助太空人在長時間太空飛行中對抗失重對人體肌肉的不利影響，以及能幫助他們調節情緒和心情。此外，服裝還要考慮艙內光線環境下攝影、攝像和圖像傳輸後的顯示效果。

+ 8

7月4日，太空人劉伯明、湯洪波從天和核心艙節點艙成功出艙，身上穿着中國自主研製的「飛天」艙外太空人在太空中格外醒目。不過，「飛天」艙外太空人只有一個型號，不分男女、不限尺寸，可調節適應每位太空人的體型。

離開太空站後，太空人將面臨逾300°C的温差及太空輻射等一系列的考驗，艙外太空服作為微型的航天器，能在滿足穿着舒適、節省體能的前提下，最大限度保證太空人出艙活動時在絕對安全的環境中，開展一系列的複雜操作和載荷試驗。

太空人卧室亮相：