教育雙減｜內地住家教師變陣「新家政」　負責孩子教育月薪達3萬

內地教育「雙減」令校外培訓行業生態今非昔比，也令以「新家政」為名號的住家教師概念蔚然成風。據《南方都市報》報道，有中介機構一方面將住家教師包裝成新家政，另一方面又解釋稱他們與一般家政人員不同，不負責家務做飯，只負責孩子教育問題。



「雙減」政策出台後，許多教育培訓機構紛紛叫停周末和假期輔導，課程變動的大背景下，打着新家政旗號的住家教師由此催生，並愈發受到一些家長追捧，有中介機構更宣傳稱其相當於「生活輔導老師+體育老師+營養師+育兒師」。

其中一間機構的官網顯示，住家教師負責2至14歲孩子的生活起居、生活習慣培養等，包括與孩子一起開展活動、助其學習英語、進行家校聯繫、安排課外興趣班等。機構工作人員介紹稱，住家老師均有最高學歷和健康證明，但對於教師資格證問題，對方表示「有的老師有，有的老師沒有，畢竟不是教育機構任課的」。

價格方面，請住家老師的成本也不菲，據上述機構的價目表顯示，住家教師月薪在1.2萬元至2萬元（人民幣．下同）之間，中介會與求職者、住家家庭簽訂三方合約。期間，僱傭家庭需提供免費食宿予住家教師，並向機構繳交一筆項目費，該費用包含對老師的培訓費用、教師保險、1v1私人定制化繪本等，倘合約為半年需交9800元，一年則為1.48萬元。不過談到培訓內容時，工作人員僅含糊稱主要是一些基本的崗前培訓以及注意事項；他又推薦了一位碩士學歷、畢業於雙一流大學、英語專業八級、有少兒英語老師經驗的住家教師，顯示對方的期望月薪為2.5萬元。

某住家教師招聘信息。（南方都市報）

有住家教師任職經驗的大喬認為，住家教師更多時候是在填補父母的缺位，並通常要參與孩子生活的方方面面，包括個性的養成、學習習慣的培養、興趣班的選擇等，有時亦要參與輕量家務，如手洗孩子衣服，收拾房間，甚至幫孩子洗澡等。月薪方面，一般會在1萬至3萬元間，且工資越高，工作內容往往越具針對性，如月薪1萬多的，家長可能會要求住家教師在孩子離家後打掃衛生，但2萬至3萬的，一般打掃由專人負責，住家教師主要負責孩子的學習及生活。

過往請住家教師的人可能是開工廠的老闆或集團董事長，但「雙減」之後，大喬發現有住家教師需求的家庭越來越多，當中很多是中產家庭，屬以前沒有過的趨勢。然而，對於住家教師這個行業，大喬覺得問題也有很多，首先是培訓的缺失，她和她認識的很多業者都未經過系統培訓，有些甚至只是剛出校門，故遇到突發情況時往往不知所措。她又無奈表示，其所了解的住家教師基本都沒有「五險一金」，僱主一旦不滿意，可以「當天就讓你走，也不會給你緩衝時間」。