教育雙減｜管理補習班收費標準　內地實施「政府指導價管理」

為落實雙減政策，國家發展改革委、教育部、市場監管總局三部門聯合發佈《關於加強義務教育階段學科類校外培訓收費監管的通知》，該通知提到，義務教育階段線上和線下學科類校外培訓收費屬於非營利性機構收費，實行政府指導價管理。

《通知》提到要求各地制定的收費浮動幅度，上浮不得超過10%，下浮可不限。校外培訓機構在政府制定的基準收費標準和浮動幅度內，確定具體收費標準。



為落實「雙減政策」，三部門聯合發佈《關於加強義務教育階段學科類校外培訓收費監管的通知》，ˇ為義務教育階段的學科類類收費制定標準。（新華社）

日前中共中央辦公廳、國務院辦公廳日前印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》盼能減輕學生過重作業負擔和校外培訓負擔、家庭教育支出和家長相應精力負擔。對內地義務教育制度階段的學科類校外培訓班產生重大影響，除嚴格限制學生補習補習時間，9月6日公布的《關於加強義務教育階段學科類校外培訓收費監管的通知》更規範收費標準。

按內地九年制義務教育，一般指小學六年、初級中學三年（或小學五年、初級中學四年）共計九年的教育。

根據發改委網站9月6日公布的《通知》，依法實行政府指導價管理，由政府制定基準收費標準和浮動幅度，並按程式納入地方定價目錄。按照屬地管理原則，線下學科類校外培訓的基準收費標準和浮動幅度，由省級發展改革部門會同教育部門制定，或經省級人民政府授權由地級及以上人民政府制定。

而線上學科類校外培訓的基準收費標準和浮動幅度，由培訓機構辦學許可審批地省級發展改革部門會同教育部門制定。各地制定的浮動幅度，上浮不得超過10%，下浮可不限。培訓機構在政府制定的基準收費標準和浮動幅度內，確定具體收費標準。

許多家長從幼稚園開始，就給孩子報名各種補習班。（網上圖片）

針對收費標準，《通知》中除強調要「實行政府指導價管理」，也提到要科學制定收費標準，並「堅持學科類校外培訓公益屬性」以有效減輕學生家庭教育支出負擔為目標。要區分線上和線下以及不同班型，分類制定標準課程時長的基準收費標準。

《通知》中提到，班型主要可分為10人以下、10到35人、35人以上三種類型。各地可根據實際情況，確定本地區具體的分類標準。標準課程時長，線上為30分鐘，線下為45分鐘，實際時長不一樣的，按比例折算。要建立收費政策評估和動態調整機制，適時對收費標準進行調整完善。

此外，《通知》中提到要「強化收費資訊公開」、「加強收費行為監管」和「切實捉好組織實施」。按照《雙減意見》要求，建立健全工作協調機制，制定詳細工作方案，明確時間表和路線圖，加快推進對義務教育階段學科類校外培訓收費實行政府指導價管理工作，落實降費減負目標。

《通知》也要求各省（區、市）於2022年1月底前將貫徹落實情況書面報告國家發展改革委、教育部和市場監管總局，並就政策執行中的重要情況和問題，及時報告。