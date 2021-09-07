清遠5歲女童疑遭猥褻及要求「吃土」　五旬涉案幼園老師受查

廣東清遠一間幼稚園近日有學生疑似遭到老師猥褻，5歲女童小晴告知家長，其曾被一名女性老師用手捅下體。警方周一（6日）已經受理案件，佛岡縣教育局工作人員則回應稱，涉事老師正在配合調查。



上月24日中午，熊女士一家如常在家吃飯，惟女兒小晴卻異常地脫光褲子走來走去，還說老師平時就是這樣對她的。追問之下，小晴表示老師曾用手捅其下體，還出手打她肚子，有時並會叫她吃土、塑料杯等。這時熊女士記起，此前幫小晴洗澡時，她就曾說下體疼痛，只是當時一家不以為然。

熊女士之後隨即報警，並在翌日帶孩子到醫院檢查，結果顯示小晴外陰處充血且有淤青，患陰道炎。據熊女士介紹，涉事老師姓曾，50多歲。而事發後，小晴同班的另一名孩子也疑有類似經歷，「目前孩子在家不敢去上學」。

目前佛岡縣水頭派出所已經受理案件，惟細節不便透露，具體情況正在調查之中。佛岡縣教育局工作人員則稱，已經接到家長的投訴，涉事老師正在配合警方調查，並指目前還沒有調查結果，因此事情的真實情況尚不清楚。

2017年11月，北京朝陽區管莊紅黃藍幼兒園（新天地分園）曾被曝涉嫌虐童事件。（資料圖片）

內地近年不時有幼稚園出現虐童甚至猥褻醜聞，當中較知名的有北京紅黃藍幼兒園，其2017年有幼童被教師針拮、餵食成份不明藥片等，引起社會嘩然。涉事女教師劉亞男涉嫌虐待被看護人，被判處有期徒刑1年6個月。

不過在2019年，紅黃藍再次爆出醜聞。其在山東青島的一名哥倫比亞籍男教師涉在學生午休期間，趁無其他教師在場之機，對一名女童進行猥褻。他之後因涉嫌猥褻女童被逮捕，案件同年8月宣判，判刑為有期徒刑5年，並處驅逐出境。而在當時通報中，市北區檢察院曾介紹，在審查中發現案發幼兒教師存在未嚴格執行校園安全管理規定的現象，且幼兒園安全管理存在一定漏洞。收到檢察建議後，該行政部門針對此案開展調查，約談相關負責人，對涉案幼兒園下達《責令整改通知書》。