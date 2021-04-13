紅黃藍幼兒園再爆醜聞　江西分校老師分享男童聞腳相：從小培養m

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-13 15:52

紅黃藍幼兒園再爆出醜聞。有網民在微博上揭發，一名在江西瑞金市紅黃藍幼兒園任教的男老師，近日在微信朋友圈上載3張男童聞成人腳掌的圖片，配文寫道「從小培養m」。事件引起網民關注。 瑞金市教科體局昨日（12日）通報，涉事男老師已被停職接受調查。如情況屬實，將對涉事幼兒園和老師依法依規從嚴查處，絕不姑息。 瑞金市紅黃藍教育機構今日（13日）稱，經查，涉事老師為園所助教劉某。由於事件造成惡劣影響，園所已將劉某辭退。

網民發布的朋友圈截圖顯示，男老師發布的3張圖片均為同一場景，圖中一名身穿黃色上衣的男童，雙手抱着一個成人腳掌，並湊近用鼻子聞。該男老師配文寫道「從小培養m」，並在評論處留言稱「你品你細品」、「已經屏蔽家長領導了」。

消息在微博傳開後，立即引起大批網民關注。此後，爆料者再發文稱，涉事男老師已被警方控制，希望能刪除相關網帖。

瑞金市教育局工作人員稱，接宣傳部通知，一律不接受采訪。瑞金市教科體局其後發布情況通報，稱該局關注到有網民反映紅黃藍幼兒園老師情況，第一時間成立調查組，對涉事的紅黃藍幼兒園和男老師迅速開展調查。

瑞金市紅黃藍教育機構今日發布情況說明稱，經調查，涉事老師為園所助教劉某，當日在陪學童進入區域活動時，讓個別學童聞他的腳掌。經翻查閉路電視和向在場其他老師了解情況，他們是在玩耍嬉戲過程中聞腳掌，目前尚未發現強迫、虐童或猥褻行為。

由於劉某的不當行為已嚴重違反園所教師日常行為規範，且事件經網絡傳播後，造成惡劣影響，因此校方已將劉某辭退。目前，校方正全力配合警方的調查取證工作，並根據調查結論對相關人員作出嚴肅處理。

事實上，紅黃藍幼兒園多次爆出醜聞。2017年11月，北京紅黃藍幼兒園發生虐童事件，老師疑用針拮學童的身體、餵食不明白色藥片、猥褻甚至安排學童「圍觀」猥褻。2019年1月，山東青島紅黃藍幼兒園一名外籍男教師涉嫌猥褻女童，最終獲刑5年並驅逐出境。

2017年11月，北京紅黃藍幼兒園發生虐童案。（資料圖片／視覺中國）

（極目新聞／紅星新聞）