教育雙減｜深圳推功課減量　小學生功課「完成時間不超過1小時」

今年秋季學期是內地中小學落實教育「雙減」政策要求的第一個學期。教育部此前召開記者會提到要取消小學一二年級的紙筆考試，小學階段不再有期中考試。

而針對《雙減意見》提到要減輕學生過重作業負擔，深圳教育局在9月1日發佈《深圳市教育局關於加強義務教育學校作業管理的通知》。針對作業管理要「減負提質」，《通知》指出「小學三年級以上，每天書面作業完成時間平均不超過60分鐘，初中學生每天書面作業完成時間平均不超過90分鐘」。



電視劇中演出家長幫孩子寫功課的橋段，凸顯現在學生的功課壓力。（《暖男爸爸》劇照）

9月1日，深圳市教育局印發了《關於加強義務教育學校作業管理的通知》，深圳市教育科學研究院印發了《深圳市義務教育學科書面作業設計指引》，提到要切實促進作業管理「減負提質」，內地小學生的作業要全面壓減總量和時長。

《通知》中提到要「確保小學三年級以上學生每天書面作業完成時間平均不超過60分鐘，初中學生每天書面作業完成時間平均不超過90分鐘的要求」，要進一步減輕深圳市義務教育學校學生過重的作業負擔。《指引》則強調小學一、二年級不佈置家庭書面作業，可在校內適當安排鞏固練習，可根據學生特點適當佈置非書面作業。

深圳市教育局也強調，《通知》「嚴禁學校、家委會及教師強制或變相強制學生、家長購買義務教育階段免費教輔政府採購目錄之外的教輔材料」，避免「校內減負，校外增負」的現象。

而根據《澎湃新聞》9月7日報道，深圳市南山區教育局也發佈《南山區教育局關於加強義務教育學校作業管理的10條意見》其中提到要通過每月一次的師生、家長訪談和問卷調查等形式，建立作業總量審核和質量評價機制。該《意見》也提到，要針對「不同的學生學習基礎，設計不同難度的作業」，因材施教，幫助努力學習仍無法完成作業的學生，仍能夠按時就寢。