蔡徐坤專輯爭議｜粉絲被指圍攻媒體　新浪微博處罰近一萬個帳號

內地官方對娛樂圈亂象展開「大掃除」仍在持續。有網民集體攻擊媒體，新浪微博處罰了9,650個帳號，引發關注。



據此前報道，今年4月13日，內地歌手蔡徐坤發布售價26元人民幣的專輯《迷》，總銷售額超過8,435萬。但原定有11首歌的專輯卻只放出5首歌，被質疑「貸款型」發歌。經《極目新聞》等內媒追蹤報道後，8月30日蔡徐坤的其餘歌曲緊急上線，其工作室也發文致歉。

新浪微博管理員8月31日發布公告稱，近日，關於明星蔡某某的相關報道，引發網民熱議。站方發現，在評論區存在集體攻擊媒體的行為，部分帳號刷屏控評，並通過評論、私信等方式對媒體和新聞工作者進行謾罵攻擊、造謠污衊，嚴重干擾其正常工作秩序。

站方對於在媒體官微評論區等公共空間惡意刷量控評、擾亂秩序的違規行為予以堅決反對和嚴厲打擊。

根據《微博社區公約》相關規定和近期公告相關要求，處理@SourSweetStrawberry等互撕謾罵帳號460個；處理@寶子勇敢飛媽咪永相隨@Galuuu 等攻擊媒體帳號150個；處理@美美一枝花@我也不知道用什麼id等控評刷讚帳號9,040個。以上違規帳號將視情節被處以禁評、禁贊、禁私信以及禁言一周至三個月的處罰。

公告還稱，截至目前，該明星工作室已發布《致歉信》，並倡導粉絲文明上網、理性發言、遵紀守法。

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近日，內地娛樂圈遭遇大地震，網信辦8月27日發布了《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》。

通知要求，取消所有涉明星藝人個人或組合的排行榜單；未經授權一律不得註冊明星粉絲團帳號；嚴禁呈現互撕訊息；持續解散以打投、應援、集資等為主題的粉絲社區、群組；嚴禁未成年人打賞應援消費等。

8月28日，中央紀委國家監委網站發布《深度關注 | 流量明星「翻篇」了 》一文稱，娛樂圈負面新聞加劇了「飯圈」亂象，搞得網絡空間烏煙瘴氣、生態惡化，給廣大網民特別是青少年帶來不良影響。包括演員鄭爽偷逃稅、頂流吳亦凡涉嫌強姦罪被逮捕、趙麗穎的極端粉絲拉踩引戰、演員李誕因發布低俗廣告被罰款87萬元人民幣、流量演員張哲瀚因「打卡」靖國神社等惡劣行為被行業抵制等。

文章指，流量明星德不配位，給整個行業帶來負面效應，更給以青少年群體為主的「飯圈」帶來惡劣影響，一些「飯圈」扭曲成為充斥歪風邪氣的「怪圈」。

文章認為，「唯流量論」一段時間以來甚囂塵上，流量被視為評判文藝作品質量好壞和藝人影響力大小的唯一標準。而在「唯流量論」的驅使下，資本方嚴重依賴「流量明星」帶來的粉絲效益，默許甚至鼓勵粉絲刷數據、控評、互撕等，其中「飯圈」集資打投成為經濟犯罪的温牀，不少青少年深受其害

文章最後強調，文藝是鑄造靈魂的工程，相關部門的重拳整治亂象，是對文藝工作者的引導，也是對文娛事業健康發展的保護。重拳整治娛樂圈、「飯圈」亂象，更是本著對社會負責、對人民負責的態度，依法加強網絡空間治理，加強網絡內容建設，為廣大網民特別是青少年營造一個風清氣正的網絡環境。