吳亦凡鄭爽「社死」粉絲「塌房」　一文讀懂你看不明白的飯圈潮語

近期內地明星接連「翻車」，整治娛樂圈和飯圈成為重點，官媒發聲要「除去不守藝德」的亂草，中紀委則更批評「飯圈」成為邪氣怪圈。而在這波整治中出現許多「潮語」，許多飯圈用語也躍入大眾視野，

《香港01》特別整理近期近期內地的網絡用語，看看在這波整治中有多少新的「潮語」出現，也剖析「飯圈用語」。



吳亦凡曾是「金句製造機」，一句「你有freestyle嗎?」紅遍大街小巷。（影片截圖）

吳亦凡「Skr」「吳籤」到「查吳此人」

吳亦凡因涉強姦罪日前正式被北京警方拘捕。身為內地人氣明星，吳亦凡過去曾經是「潮語」製造機，2017年在《中國有嘻哈》中，吳亦凡擔任評審時問選手「你有Freestyle嗎？」使該句話爆紅，在兩岸三地都造成流行。

他在該節目的另外一句口頭禪「Skr」也成為流行，Skr原是用來擬聲詞，用來形容汽車因漂移或急速轉向時摩擦輪胎的聲音，但吳亦凡將其當成口頭禪稱讚他人「真的太Skr」使該詞語隨著節目的流行成為潮詞，更被網民延伸為「你真Skr（是個）小機靈鬼」，製作出各式各樣的表情包。該詞語更入選「2018年度十大網絡用語」。

而在此次吳亦凡風波中，17日都美竹出面爆料的2000多字長文中，提到吳亦凡跟她說「我的很大，你忍一下」遭她諷刺與事實不符，她應該改名叫「吳籤」使「吳籤」稱號廣為流傳。此外，他在被封殺後，作品紛紛下架，主演的《青簪行》更傳出要換角重拍，網友稱是「查吳（無）此人」「吳（無）影吳（吳）蹤」

鄭爽「爽言爽語」「一爽等於1.6億」

而因逃漏被追討2.99億人民幣的內地女星鄭爽過去以「耿直、情緒化」著稱，也因此內地各大綜藝節目都搶邀她以製造話題性，她的快人快語更被網友封為是「爽言爽語」，並製作出她的語錄。例如在綜藝節目上說「我真的生氣了」，或是在周揚青爆料羅志祥劈腿時留言：「你的9年我心疼，你的文字還愛他。」

但在2021年代孕風波爆發後，鄭爽發布的聲明書讓許多網民認為是「避重就輕」「語無倫次」，「爽言爽語」意思改變，意指「看起來像有說什麼，但什麼都沒說」。而後她拍攝電視劇《倩女幽魂》簽署陰陽合同77天片酬1.56億人民幣（下同），其前夫張恆稱其「日均收入208萬」，網友開始估算其收入在「勞逸結合」有放假的情況下，可以達到一年6.4億，並戲稱「6.4億為一爽」，來估算阿里巴巴、騰訊的一年利潤為「多少爽」，成為新的計數單位。

2020「塌房」年 2021明星相繼「社死」

2020年到2021年都被譽為是粉絲塌房年，去年是內地偶像藝人接連爆出戀愛緋聞或生子，今年則是明星接連出事，粉絲「房子塌了」。而「塌房」一詞也成為這兩年的潮語。

如字面解釋，塌房意旨「房子塌了」，意即喜歡的偶像出現負面新聞或是談戀愛了。因為許多網民會稱追星或是自己喜歡的遊戲和平台是「快樂老家」，因此偶像藝人出現負面傳聞上升到公眾輿論層面，就會被稱為「塌房」，「讓我看看誰家房子塌了？原來是我」也成為許多粉絲自嘲的用語。明星「翻車」跌落神壇，粉絲「塌房」成為這兩年內地娛樂圈的常態。

而此次娛樂圈許多藝人相繼出事，在官方未明令封殺前，藝人已經身敗名裂，讓「社死」這一詞迅速流傳。

社死意即「社會性死亡」，這詞源根據百度百科，源自湯瑪斯.林奇（Thomas Lynch）的《殯葬人手記》裡對「死亡」的定義，社會性死亡代表「鄰居和親友所公知的死亡」。後來在內地網絡流行，一開始僅代表「公眾出糗、沒臉見人」，近年則指社會名譽嚴重受損的情況。

這一個詞在近年網絡暴力頻仍的情況也代指當事人受謠言所困，被網絡暴力的情況。2020年羅冠軍事件中，一女子發微博稱遭強姦，被迫戀愛墮胎，引發網民關注人肉搜索該男主羅冠軍，後該女刪光指控文章。

羅冠軍後發文提到，對方律師已經聯繫自己希望和解，並可以公開道歉、賠償。這段時間生活受極大影響，半年搬家3次工作換了3個， 自己已經「社會性死亡」，該詞語也再次成為輿論熱點，反映比起法律判案大量網民在「網絡升堂」的情況。

飯圈暗語：「YYDS」「ZQSG」「KSWL」

飯圈有許多00後的年輕粉絲，而用拼音的首字母製造的「00後暗語」也成為粉絲溝通的「飯圈用語」，例如「ZQSG」意旨「真情實感」，常常用在勸人追星不要太過投入，「切忌ZQSG」。讚賞或覆議其他粉絲的話，則可以用「NSDD」代表「你說得對」。

「AWSL」「KSWL」「XSWL」則是「我死了」系列，分別指「啊我死了」（看到可愛東西或是偶像新圖的反應）「嗑死我了」（嗑CP專用，代表支持的CP有了新互動）「笑死我了」；「GKD」意即「搞快點」，表示期待偶像出演的綜藝或影視作品；「SSMY」則是稱讚偶像「盛世美顏」。值得一提的是，這些飯圈用語很多都源自於電競、動漫圈。

其中最出名的當屬「YYDS」，多次登上微博熱搜。該詞語代指「永遠的神」，原本是出自於主播山泥若稱讚內地電競職業選手Uzi的詞語，後被飯圈拿來稱讚自己的偶像，「XXX舞台打扮太好看了，YYDS」也被許多直播主拿來推薦產品，「XX牌口紅，YYDS」，而許多人搞不懂意思解讀成「永遠單身」「永遠都輸」也成功引發關注。（延伸閱讀：中國選手常被稱作「YYDS（永遠的神）」 吳克群竟這樣翻譯被出征）

粉絲工作：「氪金」「打榜」「反黑」「控評」

另外在官方整治「飯圈文化」前，粉絲的日常「功課」也稱「家務」是要維護明星藝人的數據。除了要「刷TAG」證明自己偶像有很多粉絲，也要「打榜」「氪金」。「氪金」就是「課金」，原指遊戲充值，現在也代表花錢支持偶像，「打榜」則是在尋藝、明星權力榜等榜單簽到證明偶像人氣，現這些榜單都開始整改或下架。

「反黑」則是在有批評明星藝人的評論底下「澄清」或是「舉報」惡劣評論，「控評」是從TFBOYS走紅開始，粉絲在官方提及或是明星微博底下留言宣傳，控制評論區都呈現正向資訊，但「控評」跟「反黑」在粉絲人數眾多有組織的運作下，常會使一般新聞下面呈現粉絲清一色相似的評論，或是「反黑」反到不容許批評的聲音，成為許多網民口中的「飯圈亂象」，目前內地官方也展開針對網絡環境的治理。