教育雙減｜變相違規開校外培訓將受罰　眾籌私教、住家教師等在列

教育部近日發布《教育部辦公廳關於堅決查處變相違規開展學科類校外培訓問題的通知》（以下簡稱《通知》），指出將加大執法力度，堅決查處以「住家教師」、「眾籌私教」、遊學、夏令營等為名義，違規開展的隱形變異違規學科類培訓。



教育部發布通知指，將加大執法力度，堅決查處違規開展的隱形變異違規學科類培訓。（資料圖片）

內地「教育雙減」政策實施後，校外培訓行業受到重創。《通知》指，有一些地方出現學科類培訓轉入「地下」，換個「馬甲」逃避監管等隱形變異問題，影響政策實施，造成不良影響。開展學科類校外培訓須在培訓主體、培訓人員、培訓時間、培訓地點、培訓內容、培訓方式等方面需同時符合國家相關規定。

《通知》明確，要把準變異形態，對違反培訓主體、培訓人員、培訓時間、培訓地點、培訓內容、培訓方式等有關規定的學科類培訓行為，依法依規予以查處。

《通知》表明，以「家政服務」、「住家教師」、「眾籌私教」等名義開班；不具教師資格人員開班、在職教師違規有償補課；組織異地培訓，將居民樓、酒店等場所用於培訓；以遊學、研學、夏令營等為名義開班；線下機構通過即時通訊、直播平台等方式開展線上學科類培訓等均將受到懲處。

《通知》強調，將建立辨別機制，對明顯違反相關規定的，各級教育行政部門要嚴肅查處，亦要對隱形變異培訓行為進行科學辨別。要落實屬地管理，按照「誰審批、誰負責」原則，對學科類培訓的隱形變異問題進行查處，對跨區域違規行為，由培訓機構審批地、違規行為發生地相關部門共同查處。