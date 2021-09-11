央視播出殲20「金頭盔」考核畫面　空軍推動多種機型聯合作戰

殲-20戰機首次加入中國空軍「金頭盔-2021」空戰考核，官方公開殲-20空中對抗畫面。央視官方微博9月8日發布視頻稱，近日，「金頭盔-2021」空戰考核激烈展開。同時，中國空軍還將不同建制單位首次混合編組，多種機型聯合作戰，提升作戰效能。



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據介紹，「金頭盔」與「紅劍」、「藍盾」和「金飛鏢」被並稱為中國空軍四大軍事訓練品牌，其核心內容是空戰對抗。

而殲-20戰機是中國自主研製的全天候、中遠程、重型超音速隱身戰鬥機，具有優異的制空作戰能力和良好的對地對海精確打擊能力。

近期，有關殲-20的消息頻出。

此前8月31日，中國空軍新聞發言人申進科召開的中國航展新聞發布會上表示，中國空軍歷史性地跨入戰略空軍門檻，將在第十三屆中國航展上集中展現空軍推進戰略轉型、邁向世界一流的新成就。

同日，官方新華社發布的一組殲-20戰機進行飛行訓練的高清照片在網絡曝光，殲-20的多部位細節清晰可見。

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第十三屆中國航展臨近之際，有網友於9月5日在成都上空拍攝了一段殲-20的飛行表演視頻。視頻中，一架殲-20做了一個小筋斗加一個橫滾的高難度動作。

此外，對於殲-20數量，有專家指出，中共建黨百年大慶上，15架殲20戰鬥機同時亮相意味着殲20戰機的生產技術已經非常成熟，完全可以大規模列裝部隊，全面提升部隊的空中遠程打擊和防禦能力。