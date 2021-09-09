中國首個mRNA新冠疫苗生產車間在雲南交付　下月投產

近日，中國第一個mRNA新冠疫苗生產車間在雲南玉溪高新區疫苗產業園建成並交付使用，預計下月投產。



據微信公眾號「雲視新聞七彩雲」9月8日報道，mRNA新冠疫苗由中國軍事科學院軍事醫學研究院、蘇州艾博生物科技有限公司與雲南沃森生物技術股份有限公司共同研製，玉溪沃森生物技術有限公司負責基地建設，基地總投資5.2億元人民幣，預計每年可生產2億劑疫苗，是中國第一個mRNA新冠疫苗產業化基地。

mRNA是一種天然分子，為人體細胞提供指令，激發人體免疫製造抗原，對抗相應的病體。將編碼S蛋白的mRNA基因直接注入人體，利用人體細胞在人體內合成S蛋白，刺激人體產生抗體。通俗的說，相當於把一份記錄詳細的病毒檔案交給人體的免疫系統。

報道稱，mRNA疫苗是目前全球公布的三期臨牀試驗結果保護率最高的疫苗。相比國外研發的mRNA疫苗，中國國產mRNA疫苗具備着三大優勢。

其一，疫苗安全性更高。中國採用的疫苗抗原靶標選擇更為精確，誘導產生的中和抗體特異性高。其二，國產化水平高。中國mRNA疫苗核心原料和設備已經全部實現了國產化，意味着一旦獲得生產批准，那麼產能將可以實現快速放大，滿足供給。

其三，儲存成本更低。中國採用了單人份預充針劑型，可在室温保存一周或在4攝氏度長期保存，冷鏈成本低，容易實現人群大規模接種。

目前中國政府為市民接種的疫苗主要包括兩針的滅活疫苗、單針的腺病毒載體疫苗及三針的重組亞單位疫苗。