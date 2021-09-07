新冠疫苗｜內地11億人已打針　衛健委：杜絕將二維碼捆綁強制接種

據國家衛健委通報，截至周一（6日），內地累計報告接種新冠疫苗破21億劑次，疫苗接種總人數有近11億，佔全國人口77.6%。



截至周一（6日），內地累計報告接種新冠疫苗破21億劑次。（新華社）

通報指，內地累計接種新冠疫苗211308萬劑次，疫苗接種總人數達到109500萬，完成全程接種的有96972萬人。其中，12至17歲人群的接種進程較為順利，目前已接種16228萬劑次。

此外，內地近一輪新冠肺炎疫情已經基本受控。國家衛健委新聞發言人米鋒表示，截至目前，全國高風險地區清零，中風險地區下降到3個。「外防輸入、內防擴散」仍是疫情防控的重中之重，要對高風險環境和物品進行嚴格消毒，堅決做到閉環管理，且要持續推進新冠疫苗接種工作。

此外，針對近期有地方出現為提高疫苗接種率，對未接種人群採取限制進入公共場所、停發養老金等限制措施。國家衛生健康委疾控局副局長吳良有表示，國務院聯防聯控機制綜合組已專門召開視頻會議，要求各地對這種現象予以及時糾正。

近日，有部分地區將新冠疫苗接種，與升學、養老金發放、出入公共場所等問題掛鉤。（澎湃新聞）

吳良有說，按照知情、同意、自願和實事求是的原則來開展新冠疫苗接種，並強調出台接種政策措施時一定要嚴謹審慎，認真評估，確保依法依規，嚴守安全底線。此外，亦有部分地區為有效發現未接種人群，倡導無禁忌症人員及時接種疫苗，實行健康碼、接種碼二碼聯查的措施。

吳良有指，國家衛健委將指導各地用好二碼聯查的措施，堅決杜絕將二碼聯查和強制性接種捆綁。他還呼籲，新冠疫苗的接種是疫情防控的有效手段，適齡無禁忌人群要應接盡接，這是公民履行新冠疫情防控的義務。