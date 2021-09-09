雙颱風｜國家防辦通知5省部署防範工作　燦都或正面登陸福建

為應對今年第13號颱風「康森」和第14號颱風「燦都」，國家防辦昨日（8日）向海南、福建、廣東、廣西、浙江五省份防指下發通知，要求密切監視颱風發展動態，加強會商研判和應急值守，滾動預報預警。「燦都」已經達到超強颱風級，不確定性大，防禦難度高。



此外，福建省分析「燦都」的發展趨勢和影響後指出，其未來路徑及強度存在不確定性，可能正面登陸福建，並帶來顯著風雨影響。



颱風燦都未來120小時路徑概率預報圖。（中國氣象局）

據悉，颱風「康森」昨日17時位於菲律賓馬尼拉南偏西方向約50公里的菲律賓呂宋島上，中心附近最大風力10級，預計13日登陸或擦過海南島東南部沿海。

颱風「燦都」昨日17時中心位於台灣島鵝鑾鼻東偏南方約1280公里的洋面上，中心附近最大風力17級，預計今日（9日）開始逐漸向台灣島東南部一帶沿海靠近，趨向粵閩沿海。雙颱風將給大陸南部海域、華南沿海和東南沿海地區帶來明顯風雨影響。

颱風康森未來120小時路徑概率預報圖。（中國氣象局）

國家防辦：嚴防出現人員傷亡

據國家防辦有關負責人介紹，由於雙颱風背景下環流形勢調整，「康森」和「燦都」路徑和強度尚存不確定性，尤其是「燦都」已經達到超強颱風級，不確定性大，防禦難度高。

負責人要求，相關地區防指要及時組織受影響海域船隻回港避風，海上作業、近海養殖人員上岸，做好人員管控，避免船隻頂風出海或人員私自返回；提前落實狂風、暴雨、風暴潮、中小河流洪水、山洪、滑坡、泥石流和城市內澇等災害防範措施，加強地下空間管控，強化工程巡查防守；提前關閉沿海旅遊景區和在建工地，視情停航、停課、停業、停產、休市；組織山洪地質災害隱患點、低窪易澇、旅遊景區等危險區人員轉移避險；提前向重點區域、災害多發易發區域預置搶險救援力量和救災物資，做好搶險救災準備，嚴防出現人員傷亡。

福建省防指8日也組織應急、水利、氣象、海洋漁業等部門，會商分析「燦都」發展趨勢和影響，研究安排相關防禦舉措和工作。會商強調，目前大氣環流複雜，「燦都」未來路徑及強度存在不確定性，可能正面登陸福建省，帶來顯著風雨影響。

另據香港天文台今年最新更新的熱帶氣旋路徑資訊預測，燦都在未來兩、三日大致移向台灣及呂宋海峽，進入南海後，於12日減弱為強颱風，其後於廈門市一帶登陸。天文台會在今日下午考慮發出一號戒備信號。