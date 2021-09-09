雙颱風｜康森逼近　澳門掛一號波　港天文台：掛一號風球機會較低

熱帶氣旋康森今早進入南海中部，並在未來一兩日橫過南海，於香港以南至西南約600公里外掠過，大致移向海南島一帶。本港天文台早上一度預告，會在今日（9日）下午考慮發出一號戒備信號。但到中午時間，天文台最新預測指，康森未來兩、三天路徑將離香港較遠，對本港風力影響亦較預期低，本港需發出一號戒備信號機會亦較低。

至於澳門氣象局於下午6時發出一號風球，但指康森距離澳門超過600公里，除非採取更偏北路徑或迅速發展，否則改發更高風球機會偏低。



【18:08】澳門地球物理暨氣象局在下午6時發出一號風球，預料將在晚間維持，又指強烈熱帶風暴「康森」距離澳門超過600公里，除非其採取更偏北路徑移動或迅速發展，否則改發更高風球機會偏低。由於近日非天文大潮且熱帶氣旋距離澳門較遠，出現風暴潮造成水浸的機會不大。

（澳門氣象局網頁截圖）

【12:02】本港天文台表示，按照最新預測，熱帶氣旋康森未來兩、三天路徑將離香港較遠，對本港風力的影響亦較之前預期低。本港需發出一號戒備信號的機會亦較低，但呼籲市民注意未來數天海面會有湧浪。

天文台又指，預計熱帶氣旋燦都會在未來兩、三天，大致移向台灣至呂宋海峽一帶，其下沉氣流會為華南帶來酷熱天氣，而高溫天氣會觸發驟雨及狂風雷暴。天文台會繼續密切監察兩個熱帶氣旋的動向。市民請留意最新天氣消息。

兩熱帶氣旋預測路徑 暫離港較遠

在正午12時，強烈熱帶風暴康森集結在西沙之東南偏東約510公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中部。同時，超強颱風燦都集結在高雄之東南約1,090公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向台灣及呂宋海峽一帶。

今日本港大致天晴及酷熱，最高氣溫約34度。稍後局部地區有驟雨及雷暴。吹輕微至和緩東至東北風。展望明日有狂風雷暴。週末期間短暫時間有陽光及有雷暴。