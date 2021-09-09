港識深事｜全球最大樂高樂園度假區動工　用地手續卻被指不合理

深圳樂高樂園項目日前已在大鵬新區南澳新大片區舉行動工儀式，其將是全球最大的樂高樂園度假區，預計2024年開園。然而據《南方都市報》報道，深圳市東部海岸水產有限公司負責人近日反映，涉事地塊屬公司東山三高水產養殖基地的一部分，相關部門未與公司簽訂徵收補償協議且未對該地塊進行入庫收儲便掛牌出讓並不合理。



上述公司負責人提供了一份1996年10月22日的市長工作會議紀要和2000年1月12日深圳市農業局會議紀要副本，介紹稱上述東海岸地塊在1996年啟動建設，2000年4月基本竣工投產，「我們當時經政府批准，耗費巨資建設圍海大壩工程，依據『誰開發，誰使用，誰受益』的基本原則，東山三高水產養殖基地系公司合法擁有」。

負責人又指，公司自2018年大鵬新區南澳新大社區地塊土地整備項目啟動後，便積極向大鵬新區城市更新土地整備局提供證據材料，包括相關合約、會議紀要和《海域使用證》等，可是相關部門未與公司簽訂徵收補償協議，未對該土地收儲入庫便掛牌出讓，侵犯了公司權益。其通過深圳市土地儲備中心查詢得知，大鵬新區此次出讓的800畝土地並沒有關於收儲入庫的資料，有關信息一片空白。

不過大鵬新區規劃土地監察局和大鵬新區國有儲備土地監控中心工作人員事後回應時，卻表示該地塊為國有儲備土地，已按程序完成收儲入庫，正進行後續管理。對於有關權屬爭議和徵收補償的問題，深圳市規劃和自然資源局大鵬管理局則表示，該項目正在推進中，暫時不便回應具體細節。

至周三（8日），深圳市東部海岸水產有限公司表示，公司已收到大鵬新區所給的一筆補償款，但雙方尚未就補償金額達成協議，後續將通過法律途徑進行維權。

樂園規劃效果圖。（深圳特區報）

據早前報道，深圳樂高樂園佔地58萬平方米，其由英國默林娛樂集團獨家運營，合作方為合正集團，是專門為2至12歲親子家庭設計的超級樂高主題樂園和酒店綜合度假區，將設九大主題區、超過100個互動遊樂設施、表演和景點，還將包括全球最大的樂高樂園水樂園，以及擁有超過1000間房間的主題酒店。據深圳樂高樂園度假區總經理史福瑞介紹，樂園將融合中國和深圳的歷史、文化和生態，亦會是富有科技感的數字化智慧樂園，呼應體現深圳的科技創新、想像力和創造力。