港識深事｜全球最大樂高樂園度假區深圳投建　耗資70億2024年開園

全球最大的樂高樂園度假區落戶深圳大鵬新區，並在周四（26日）正式投建。該樂園是大灣區首個國際IP親子家庭娛樂主題樂園度假區，其佔地58萬平方米，投資超過70億元（人民幣．下同），預計2024年開園。其包括樂高主題樂園、樂高水上樂園、樂高探索樂園3個片區，除為全球最大，也是功能最齊全、創新要素最多、中國特色和深圳元素突出的樂高樂園，設逾50個互動遊樂設施。



樂園動工儀式在大鵬新區舉行，圖為開工前原貌。（中新社）

在周四儀式現場上，超過兩萬顆五彩斑斕的樂高積木被傾出。樂園由英國默林娛樂集團獨家運營，合作方為合正集團，是專門為2至12歲親子家庭設計的超級樂高主題樂園和酒店綜合度假區，將設九大主題區、超過100個互動遊樂設施、表演和景點。此外，建成後樂園還將包括全球最大的樂高樂園水樂園，以及擁有超過1000間房間的主題酒店。

據深圳樂高樂園度假區總經理史福瑞介紹，樂園將融合中國和深圳的歷史、文化和生態，亦會是富有科技感的數字化智慧樂園，呼應體現深圳的科技創新、想像力和創造力。而考慮到深圳的天氣，度假區採取室內和室外主題區相結合的方式。

樂園規劃效果圖。（深圳特區報）

以「迷你天地」為例，該大型室內主題區將是樂園的核心體驗主題區之一，其通過具代表性的地標建築和生活文化場景，結合前沿的高科技數字化互動體驗，致敬深圳的城市之美和中國的大好河山。史福瑞還表示，他們將專為中國家庭設計全新的原創劇場表演，度假區將設有逾千個座位的全球最大樂高樂園劇場。

該樂園還會是深圳首個文旅產業國際性項目和世界一流品牌旅遊項目，預計開業首年接待人次將超過200萬，此後逐年遞增，並可提供約3000個工作機會。為讓遊客更順暢地抵達樂園，大鵬新區相關負責人表示，目前新大片區交通配套正規劃中，預計與項目同期建成。