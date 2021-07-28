鵬城身邊事｜深圳56億打造「全球最大樂高樂園」

根據《深圳特區報》報道，深圳大鵬新區將建設「全球最大的樂高樂園度假區」，包含1座樂高主題樂園、1座樂高水上樂園，3座樂高主題酒店共計 1100多間樂高主題客房。

深圳樂高樂園專案落地後將成為內地第三個樂高樂園。2019年已簽約落地的四川樂高樂園是第一座，預計將在2023年建成投用；而2020年簽約的上海樂高樂園，則預計於2021年內開工建設在2024年初正式開園。而深圳樂園則將成為功能最齊全並還有深圳元素、中國特色的旗艦版樂高樂園。



馬來西亞樂高樂園為全亞洲第一座，內部分為七大主題區及水上樂園。（IG@legolandmalaysia）

據《深圳特區報》報道，7月23日深圳市規劃和自然資源局委托深圳交易集團發布將於8月23日出讓大鵬新區南澳1宗遊樂設施用地的相關公告。該地將在4年內建成「全球最大的樂高樂園渡假區」，將深圳大鵬打造成為世界級的濱海生態旅遊渡假區。

今年2月，深圳市大鵬新區綜合辦公室發佈關於《深圳樂高樂園中線產業項目遴選方案》的公示，確定了樂高主體樂園在深圳的選址，根據大鵬新區2021年2月公示的《深圳樂高樂園中線產業項目遴選方案》項目總投資額超47億元（約莫56億港幣）。

日本名古屋也有樂高樂園，有主題的飯店房間深受親子歡迎。﹙樂高樂園飯店Legoland Japan Hotel官網﹚

樂高（LEGO） 是一間丹麥玩具公司，創立於1932年。1968年，樂高在丹麥開設第一家樂高樂園。目前，全球已有9座樂高主題樂園完工和21座室內樂園的樂高探索中心，在英國、日本、丹麥、杜拜都有。其中2012年開幕的馬來西亞樂高樂園是亞洲第一家包含主題公園、水上樂園以及海洋館。

對比已有迪士尼、Discovery等國際遊樂園的上海，樂高樂園落地深圳許更有競爭力，預計樂高樂園能填補深圳市國際化高端旅遊產品的空白。據《北京商報》報導，樂高樂園背後的梅林娛樂，在全球25個國家和地區經營著130個旅遊項目，其中，知名度較高的有杜莎夫人蠟像館和倫敦眼等。

梅林娛樂正籌畫用聯票的方式，將中國的樂高樂園與其旗下杜莎夫人蠟像館、粉紅豬小妹（Peppa Pig）的玩趣世界等多個品牌項目串聯起來。2020年，樂高集團在全球範圍內開設的134家零售店中，有91家落地中國市場。樂高計畫2021年開出的120家品牌零售店中，有80家將開在中國。